Instalēt LazyLibrarian ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Automatizācijas rīks, kas izseko autorus, atrod e-grāmatas un audiogrāmatas un nodod tās taviem lejupielādētājiem.
Izvēlies LazyLibrarian VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar LazyLibrarian
LazyLibrarian ir grāmatām veltīts Sonarr un Radarr analogs — pašu mitināts automatizācijas serveris, kas uzrauga tavus iecienītākos autorus, seko atsevišķu grāmatu izdošanai, meklē atbilstošus failus Usenet un torrentu indeksētājos un nodod izvēlētos izdevumus NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent vai jebkuram citam lejupielādētājam, ko tu jau izmanto.
Pašmitinot LazyLibrarian uz VPS, tu iegūsti diennakts bibliotekāru, kas uztver jaunus izdevumus brīdī, kad tie parādās, veic dublikātu dzēšanu, salīdzinot ar tavu esošo Calibre bibliotēku, un automātiski pārsauc un marķē visu, lai tava e-grāmatu un audiogrāmatu kolekcija paliktu sakārtota bez manuāla darba.
LazyLibrarian galvenās iespējas
Autora izsekošana un atklāšana
Pievieno autorus pēc vārda, un LazyLibrarian izveido viņu pilnu bibliogrāfiju no Goodreads, Google Books, OpenLibrary un citiem avotiem.
Audiogrāmatu un e-grāmatu atbalsts
Apstrādā gan audiogrāmatu, gan e-grāmatu formātus ar atsevišķiem kvalitātes un avota noteikumiem katram, tādējādi viena instance pārvalda divas bibliotēkas.
Calibre un Goodreads integrācija
Importē tavu esošo Calibre bibliotēku, lai izvairītos no dublikātiem, sinhronizē izlasīto/vēlos izlasīt sarakstus no Goodreads un automātiski atjaunina metadatus.
Vietējā indeksētāja atbalsts
Iebūvēti spraudņi priekš NZBGet, SABnzbd, qBittorrent, Transmission, Deluge, un desmitiem Usenet un torrent indeksētājiem, izmantojot Newznab un Torznab.
Žurnālu un seriālu sekošana
Uzrauga izdevumu žurnālus un daudzsējumu sērijas, rindo jaunos izdevumus, tiklīdz tie nonāk indeksētājos, bez manuālas meklēšanas.
Kāpēc izmantot LazyLibrarian pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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