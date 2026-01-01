Instalēt Cypht ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Viegls, atvērtā koda tīmekļa pasta klients, kas apvieno vairākus e-pasta kontus un ziņu plūsmas vienā ātrā saskarnē.
Izvēlies Cypht VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Cypht
Cypht ir modulārs, atvērtā koda tīmekļa pasta klients, kas izstrādāts vienkāršībai un ātrumam. Atšķirībā no smagnējiem tīmekļa pasta risinājumiem, Cypht apvieno vairākus IMAP un POP3 e-pasta kontus kopā ar RSS/Atom ziņu plūsmām vienā, apvienotā iesūtnes skatā — sniedzot tev pilnīgu priekšstatu par tavām komunikācijām, nepārslēdzoties starp pakalpojumiem.
Izveidots uz PHP ar Alpine Linux bāzi, Cypht efektīvi darbojas uz pieticīgas aparatūras un glabā lietotāja konfigurāciju datubāzē uzticamai vairāku lietotāju izvietošanai. Tā moduļu arhitektūra nozīmē, ka tu ielādē tikai tās funkcijas, kas tev ir nepieciešamas, saglabājot saskarni tīru un resursu patēriņu mazu.
Cypht galvenās iespējas
Vairākkontu apkopošana
Savieno vairākus IMAP un POP3 e-pasta kontus vienā vienotā iesūtnes skatā ātrākai e-pasta pārvaldībai.
Jaunumu plūsmas integrācija
Apvieno e-pastu un RSS/Atom ziņu plūsmas vienā saskarnē, samazinot lietotņu skaitu, kas tev nepieciešamas, lai būtu informēts.
Modulāra arhitektūra
Iespējo tikai moduļus, kas tev nepieciešami — kontakti, kalendāri, IMAP mapes, sieta filtri un citi — saglabājot lietotāja saskarni vienkāršu.
Datubāzē balstītas sesijas
Glabā lietotāja konfigurāciju un sesijas MariaDB uzticamai, mērogojamai daudzlietotāju izvietošanai.
Viegls nospiedums
Darbojas ar Alpine Linux ar Nginx un PHP, kas apvienoti vienā ~290 MB lielā attēlā, nepieciešot minimālus VPS resursus.
Kāpēc izmantot Cypht pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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