Ieviest statistiku Strava ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts personīgais sporta analīzes informācijas panelis, kas pārveido tavas Strava aktivitātes detalizētā statistikā, diagrammās un siltuma kartēs.
Izvēlies Statistics for Strava VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Statistics for Strava
Statistika Strava ir pašu mitināts analītikas informācijas panelis, kas iegūst visu tavu Strava aktivitāšu vēsturi un attēlo to kā interaktīvas diagrammas, ģeogrāfiskās siltuma kartes, aprīkojuma lietojuma pārskatus, segmentu analīzi un gada pārskatus — viss tiek glabāts lokāli tavā serverī. Atšķirībā no oficiālās Strava lietotnes, tā nekad nezaudē vēsturiskos datus aiz maksas sienas un dod tev pilnīgas īpašumtiesības uz taviem sporta ierakstiem.
Iestatīšanai nepieciešama Strava API lietojumprogramma (izveide ir bezmaksas) un vienreizēja OAuth autorizācijas plūsma, lai ģenerētu atsvaidzināšanas marķieri. Pēc savienojuma izveides fona dēmons automātiski importē jaunas aktivitātes un uztur tavu informācijas paneli aktuālu. Lai izmantotu šo lietojumprogrammu, ir nepieciešams Strava konts.
Statistics for Strava galvenās iespējas
Aktivitātes analīzes informācijas panelis
Visaptveroša statistika ar interaktīvām diagrammām, kas aptver kopsummas, tendences, personīgos rekordus un treniņu slodzi visos aktivitātes veidos.
Ģeogrāfiskā siltumkarte
Vizualizē aktivitātes karstos punktus ģeogrāfiskā siltuma kartē, kas attēlo visus ierakstītos maršrutus, lai atklātu tavas iecienītākās treniņu zonas.
Aprīkojuma un apkopes uzskaite
Uzraugi velosipēdu, apavu un aprīkojuma nobraukto attālumu un lietošanas stundas, kā arī apkopes grafiku, lai zinātu, kad aprīkojumam nepieciešama apkope.
Segmenta vēsture un pūles
Pārlūko visus savus Strava segmenta pūliņus, personīgos rekordus un progresu laika gaitā katram segmentam, ko esi veicis ar velosipēdu vai skrējis.
Strava Rewind
Gada apskata pieredze, kas izceļ tavus lielākos sasniegumus, garākās aktivitātes un fitnesa atskaites punktus gada laikā.
MI Treniņu asistents
Izvēles AI darbināta tavu apmācību datu analīze ar ieskatiem un ieteikumiem, savienojama ar OpenAI, Anthropic vai lokālu Ollama modeli.
Kāpēc izmantot Statistics for Strava pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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