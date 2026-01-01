Statistics for Strava ar atlaidi līdz 69%

Ieviest statistiku Strava ar viena klikšķa instalāciju.

Pašmitināts personīgais sporta analīzes informācijas panelis, kas pārveido tavas Strava aktivitātes detalizētā statistikā, diagrammās un siltuma kartēs.

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Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Ieviest statistiku Strava ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies Statistics for Strava VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar Statistics for Strava

Statistika Strava ir pašu mitināts analītikas informācijas panelis, kas iegūst visu tavu Strava aktivitāšu vēsturi un attēlo to kā interaktīvas diagrammas, ģeogrāfiskās siltuma kartes, aprīkojuma lietojuma pārskatus, segmentu analīzi un gada pārskatus — viss tiek glabāts lokāli tavā serverī. Atšķirībā no oficiālās Strava lietotnes, tā nekad nezaudē vēsturiskos datus aiz maksas sienas un dod tev pilnīgas īpašumtiesības uz taviem sporta ierakstiem.

Iestatīšanai nepieciešama Strava API lietojumprogramma (izveide ir bezmaksas) un vienreizēja OAuth autorizācijas plūsma, lai ģenerētu atsvaidzināšanas marķieri. Pēc savienojuma izveides fona dēmons automātiski importē jaunas aktivitātes un uztur tavu informācijas paneli aktuālu. Lai izmantotu šo lietojumprogrammu, ir nepieciešams Strava konts.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

Statistics for Strava galvenās iespējas

Aktivitātes analīzes informācijas panelis

Visaptveroša statistika ar interaktīvām diagrammām, kas aptver kopsummas, tendences, personīgos rekordus un treniņu slodzi visos aktivitātes veidos.

Ģeogrāfiskā siltumkarte

Vizualizē aktivitātes karstos punktus ģeogrāfiskā siltuma kartē, kas attēlo visus ierakstītos maršrutus, lai atklātu tavas iecienītākās treniņu zonas.

Aprīkojuma un apkopes uzskaite

Uzraugi velosipēdu, apavu un aprīkojuma nobraukto attālumu un lietošanas stundas, kā arī apkopes grafiku, lai zinātu, kad aprīkojumam nepieciešama apkope.

Segmenta vēsture un pūles

Pārlūko visus savus Strava segmenta pūliņus, personīgos rekordus un progresu laika gaitā katram segmentam, ko esi veicis ar velosipēdu vai skrējis.

Strava Rewind

Gada apskata pieredze, kas izceļ tavus lielākos sasniegumus, garākās aktivitātes un fitnesa atskaites punktus gada laikā.

MI Treniņu asistents

Izvēles AI darbināta tavu apmācību datu analīze ar ieskatiem un ieteikumiem, savienojama ar OpenAI, Anthropic vai lokālu Ollama modeli.

Kāpēc izmantot Statistics for Strava pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

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