Izvietot DumbDo ar viena klikšķa instalāciju.
Minimālistisks pašmitināts uzdevumu saraksts ar failos balstītu krātuvi, tumšo režīmu, PWA atbalstu un papildu PIN aizsardzību — nav nepieciešama datubāze.
Izvēlies DumbDo VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar DumbDo
DumbDo ir apzināti vienkārša uzdevumu saraksta lietotne no DumbWare.io, veidota, balstoties uz filozofiju, ka lielākajai daļai uzdevumu izsekošanas vajadzību nav nepieciešama datubāze, konta sistēma vai mākoņpakalpojumu abonements. Uzdevumi tiek glabāti vienā JSON failā, padarot dublējumkopiju veidošanu par viena faila kopēšanu un migrāciju par nieku.
Interfeiss tīri pielāgojas jebkuram ekrāna izmēram un automātiski pārslēdzas starp tumšo un gaišo režīmu. Izvēles PIN aizsardzība (4-10 cipari) nodrošina piekļuvi koplietojamos serveros. Progresīvās tīmekļa lietotnes (PWA) atbalsts nozīmē, ka tu vari instalēt DumbDo tālrunī vai datorā un izmantot to bezsaistē. Pašmitināšana uz VPS saglabā tavus uzdevumu datus privātus, pieejamus no katras ierīces un pasargātus no trešo pušu pakalpojumu izmaiņām.
DumbDo galvenās iespējas
Nav nepieciešama datubāze
Glabā visus uzdevumus vienā JSON failā — nekas nav jāprovisionē, jāmigrē vai jāuztur ārpus paša konteinera.
Tumšais un gaišais režīms
Automātiski seko sistēmas krāsu shēmas preferencei ērtai apskatei jebkurā vidē vai diennakts laikā.
Progresīva tīmekļa lietotne
Instalē DumbDo jebkurā ierīcē, lai piekļūtu no sākuma ekrāna un lietošanai bezsaistē, neapmeklējot pārlūkprogrammu katru reizi.
Izvēles PIN aizsardzība
Iestati 4-10 ciparu PIN kodu, lai ierobežotu piekļuvi koplietojamos serveros, vienlaikus saglabājot ātru piekļuvi saskarnei pilnvarotiem lietotājiem.
Pielāgojams vietnes virsraksts
Pārdēvē lietojumprogrammas instanci, lai tā atbilstu personīgajam zīmolam vai atšķirtu vairākas izvietošanas vienā un tajā pašā VPS.
Kāpēc izmantot DumbDo pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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