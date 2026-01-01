Izvieto GeoServer ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda ģeotelpiskais serveris, kas publicē kartes un telpiskos datus, izmantojot OGC standartus, piemēram, WMS, WFS un WCS.
Izvēlies GeoServer VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar GeoServer
GeoServer ir atvērtā koda Java serveris, kas ļauj publicēt, koplietot un rediģēt ģeotelpiskos datus, izmantojot atvērtos OGC standartus. Tas nolasa vektoru un rastra avotus no PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF un desmitiem citu formātu, pēc tam tos eksponē, izmantojot Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service un Web Processing Service galapunktus, ko var izmantot jebkurš GIS klients vai tīmekļa kartēšanas bibliotēka.
Pašmitināšana GeoServer uz tava paša VPS saglabā patentētus datu kopas, slāņu stilus un piekļuves noteikumus infrastruktūrā, ko tu kontrolē, bez maksas par slāni un bez augšupielādes ierobežojumiem. Pārlūkprogrammā balstīta administratora konsole ļauj tev pievienot krātuves, konfigurēt slāņus un pielāgot kešatmiņu, nepieskaroties XML, savukārt pastāvīgais datu direktorijs saglabājas pēc konteineru restartēšanas un jaunināšanas.
GeoServer galvenās iespējas
OGC standartu atbalsts
Nodrošina WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS un OGC API galapunktus, lai jebkurš standartiem atbilstošs GIS vai tīmekļa kartēšanas klients varētu pieslēgties bez pielāgotiem adapteriem.
Daudzi datu avoti
Lasa PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID un citus vektoru un rastra formātus no viena servera.
Pielāgots kartes stils
Stilizē slāņus ar SLD vai CSS noteikumiem, priekšskati tos tiešraidē administratora konsolē un atkārtoti izmanto tos pašus stilus kartēs un flīžu kešatmiņās.
Iebūvēta flīžu kešatmiņa
Integrēts GeoWebCache iepriekš atveido un apkalpo karšu elementus, lai smagi WMS slāņi saglabātu ātru darbību pie slodzes bez papildu kešatmiņas pakalpojuma.
Pārlūkprogrammas administrēšanas konsole
Konfigurēt darbvietas, datu krātuves, slāņus un piekļuves noteikumus no tīmekļa UI, nerediģējot XML vai nereģistrējot serveri.
Droša slāņa piekļuve
Drošības noteikumi pa slāņiem un pakalpojumiem ar uz lomām balstītu autentifikāciju nodrošina, ka sensitīvas datu kopas ir pieejamas tikai pareizajiem lietotājiem un klientiem.
Kāpēc izmantot GeoServer pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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