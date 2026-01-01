Gonic instalēšana ar vienu klikšķi.
Viegls, pašmitināts mūzikas straumēšanas serveris ar pilnu Subsonic API saderību jebkuram Subsonic klientam.
Izvēlies Gonic VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Gonic
Gonic ir bezmaksas un atvērtā koda Subsonic serveris, kas rakstīts Go valodā. Tas nodrošina tev personīgu mūzikas straumēšanas pakalpojumu, kas darbojas ar desmitiem populāru Subsonic saderīgu klientu — Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry un citiem —, lai tu varētu klausīties savu bibliotēku no jebkuras ierīces.
Izstrādāts efektivitātei, Gonic apstrādā desmitiem tūkstošu ierakstu bibliotēkas, neprasot atsevišķu datubāzes serveri. Tas atbalsta audio pārkodēšanu lidojumā, aplādes pārvaldību, skrobingu uz Last.fm un ListenBrainz, kā arī vairāku lietotāju piekļuvi ar katra lietotāja preferencēm. Tas ērti darbojas uz mazjaudas aparatūras, piemēram, Raspberry Pi.
Gonic galvenās iespējas
Subsonic API saderīgs
Darbojas uzreiz ar visiem galvenajiem Subsonic un OpenSubsonic klientiem, dodot tev plašu mobilo un galddatoru lietotņu izvēli.
Transkodēšana lidojumā
Pārveido audio uz jebkuru atbalstītu formātu reāllaikā, ļaujot klientiem pieprasīt bitu pārraides ātrumu un kodeku, kas atbilst viņu savienojumam.
Scrobbling atbalsts
Automātiski skroblē atskaņojumus uz Last.fm un ListenBrainz, lai tava klausīšanās vēsture būtu precīza visos klientos.
Podkāstu pārvaldība
Abonē podkāstu plūsmas un pārvaldi epizožu lejupielādes tieši no servera, saglabājot visu audio vienuviet.
Daudzlietotāju piekļuve
Izveidojiet atsevišķus kontus ar individuāliem pārkodēšanas profiliem un piekļuves kontroli mājsaimniecības vai komandas koplietošanai.
Kāpēc izmantot Gonic pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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