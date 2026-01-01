Instalēt Invoice Ninja ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda rēķinu izrakstīšanas, norēķinu un maksājumu platforma, kas paredzēta ārštata darbiniekiem un mazajiem uzņēmumiem.
Izvēlies Invoice Ninja VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Invoice Ninja
Invoice Ninja ir funkcijām bagāta atvērtā koda platforma rēķinu izveidei, izdevumu uzskaitei, klientu pārvaldībai un maksājumu pieņemšanai. To uztic vairāk nekā 100 000 uzņēmumu visā pasaulē, un tā atbalsta vairāk nekā 40 maksājumu vārtejas, automatizētas atgādinājumus, atkārtotus rēķinus un laika uzskaiti — viss vienā pašpārvaldītā lietotnē.
Izmantojot Invoice Ninja savā VPS, jūs saglabājat savus finanšu datus savā kontrolē, bez maksas par darījumiem, bez abonēšanas izmaksām un bez piegādātāja piesaistes. Jūs iegūstat pilnīgu klientu ierakstu, maksājumu vēstures un finanšu pārskatu īpašumtiesības, neizdalot sensitīvus uzņēmuma datus trešo pušu SaaS pakalpojumu sniedzējiem.
Invoice Ninja galvenās iespējas
Vairāku vārteju maksājumi
Pieņem maksājumus, izmantojot Stripe, PayPal, Authorize.net un 40+ citus vārteņus, tieši klientu rēķinos bez papildu abonementiem.
Atkārtoti rēķini
Automatizē rēķinu izrakstīšanu pastāvīgajiem klientiem ar ieplānotiem rēķiniem, kas tiek ģenerēti un nosūtīti noteiktā ciklā bez manuālas iejaukšanās.
Laika uzskaite
Uzskaiti apmaksājamās stundas ar iebūvēto taimeri un pārvērt uzskaitīto laiku tieši rēķina pozīcijās ar vienu klikšķi.
Klientu portāls
Nodrošini klientiem zīmolotu pašapkalpošanās portālu, lai viņi varētu apskatīt rēķinus, veikt maksājumus un lejupielādēt pārskatus, nesazinoties ar tevi tieši.
Izdevumu pārvaldība
Uzskaiti biznesa izdevumus, pievieno kvītis un pārvērt izdevumus par apmaksājamiem klientu rēķiniem vienā nevainojamā darba plūsmā.
Kāpēc izmantot Invoice Ninja pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
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