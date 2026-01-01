Izvietot Livebook ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Interaktīvi, sadarbīgi Elixir piezīmjdatori datu zinātnei, automatizācijai un tiešraides koda izpētei.
Izvēlies Livebook VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Livebook
Livebook ir atvērtā koda tīmekļa lietojumprogramma sadarbīgiem, reproducējamiem Elixir piezīmjdatoriem. Īpaši izstrādāta BEAM ekosistēmai, tā apvieno tiešraides koda izpildi, bagātīgas datu vizualizācijas un reāllaika vairāku spēlētāju rediģēšanu vienā pārlūkprogrammas saskarnē. Atšķirībā no vispārējas nozīmes piezīmjdatoru vidēm, Livebook ir dziļi integrēts ar Elixir paralēlās izpildes modeli un rada piezīmjdatorus, kas paredzēti identiskai darbībai dažādās sesijās un mašīnās.
Pašmitināšana Livebook uz VPS saglabā tavus piezīmjdatorus, datu plūsmas un mašīnmācīšanās eksperimentus infrastruktūrā, ko tu kontrolē — bez piezīmjdatoru izmēra ierobežojumiem, bez lietošanas maksām un bez trešo pušu mākoņpakalpojumiem, kas apstrādā tavu kodu vai datus.
Livebook galvenās iespējas
Reāllaika sadarbība
Vairāki lietotāji var rediģēt vienu un to pašu piezīmju grāmatiņu vienlaikus ar tiešraides kursora izsekošanu un bezkonfliktu sadarbības rediģēšanu.
Gudras šūnas
Iepriekš izveidoti šūnu tipi automatizē SQL vaicājumus, HTTP pieprasījumus, failu lasīšanu un diagrammu izveidi, nerakstot atkārtotu standarta kodu.
ML un datu darbplūsmas
Vietējā integrācija ar Nx, Explorer un Kino nodrošina skaitliskos aprēķinus, datu rāmjus un bagātīgas vizualizācijas tieši piezīmjdatoros.
Piezīmjdatora lietotnes izvietošana
Publicē jebkuru piezīmju grāmatiņu kā atsevišķu interaktīvu tīmekļa lietojumprogrammu, ko galalietotāji var palaist bez tiešas piekļuves Livebook saskarnei.
Atkārtojams pēc noklusējuma
Piezīmjdatori reģistrē visas atkarības un izpildlaika vērtības pašā failā, nodrošinot konsekventus rezultātus dažādās mašīnās un izvietojumos.
Kāpēc izmantot Livebook pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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