Deploy Code-Server in one click installation.
Full Visual Studio Code running in your browser, accessible from any device with extensions, terminal, and Git support.
Izvēlies Code-Server VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Code-Server
Code-Server runs Visual Studio Code entirely in your browser, giving you a complete professional development environment accessible from any device with a web connection. Built on Microsoft's open-source VS Code project, it provides an identical editing experience to the desktop application — full extension marketplace, integrated terminal, IntelliSense, and debugger — all hosted on your own server.
Self-hosting Code-Server on a VPS means your source code and credentials stay on your infrastructure rather than a local device. Intensive builds and tests run on server-grade resources instead of draining laptop battery, and your environment remains available 24/7 from anywhere. A single URL and password give you instant access to a consistent, fully configured workspace across every device you use.
Code-Server galvenās iespējas
Full VS Code experience
Access the complete Visual Studio Code interface in the browser, including themes, keybindings, and the full extension marketplace.
Integrated terminal
Run build commands, Git operations, and shell scripts directly from the editor without switching windows or SSH clients.
Server-side compute
Heavy compilation, testing, and linting run on VPS resources, keeping local devices fast and extending battery life.
Remote accessibility
Access your development environment from any browser on any device — laptop, tablet, or borrowed computer — without setup.
Persistent workspace
Projects, installed extensions, and settings are stored in a persistent volume and survive container updates unchanged.
Kāpēc izmantot Code-Server pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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