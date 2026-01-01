Uzstādīt PigeonPod ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts podkāstu plūsmas ģenerators, kas pārveido YouTube un Bilibili kanālus abonējamās RSS plūsmās jebkurai podkāstu lietotnei.
Izvēlies PigeonPod VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar PigeonPod
PigeonPod ir pašmitināts aplādes plūsmas ģenerators, kas pārvērš YouTube kanālus, atskaņošanas sarakstus, videoklipus un Bilibili saturu standarta RSS aplādes plūsmās. Abonē jebkuru YouTube kanālu PigeonPod iekšienē, un tas automātiski lejupielādē jaunas sērijas kā audio vai video, ģenerējot ar paroli aizsargātu RSS plūsmu, kurai jebkurš aplādes klients — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts — var tieši abonēt.
Atšķirībā no pārlūkprogrammas paplašinājumiem vai manuāliem risinājumiem, PigeonPod apstrādā visu cauruļvadu tavā serverī: abonēšanu, lejupielādi, izmantojot yt-dlp, pārkodēšanu, izmantojot ffmpeg, plūsmas ģenerēšanu un RSS apkalpošanu. Visi nepieciešamie rīki ir iekļauti Docker attēlā — nekas cits nav jāinstalē vai jākonfigurē.
PigeonPod galvenās iespējas
YouTube un Bilibili imports
YouTube kanāli, atskaņošanas saraksti un atsevišķi videoklipi, vai Bilibili kanāli un atskaņošanas saraksti — PigeonPod seko līdzi jaunām augšupielādēm un automātiski tās sinhronizē.
Standarta RSS plūsmas izvade
Ģenerē ar paroli aizsargātas RSS plūsmas, kurām var abonēt jebkura aplādes lietotne, ienesot tavus YouTube abonementus tavā parastajā aplāžu klausīšanās darbplūsmā.
Audio un video kvalitātes kontrole
Konfigurē izejas formātu, bitu pārraides ātrumu un kvalitāti katrai plūsmai, lai tu saņemtu kompaktus tikai audio failus klausīšanai vai pilnu video skatīšanai — bez atkārtotas lejupielādes.
Epizodes filtri un ierobežojumi
Iestati atslēgvārdu filtrus, ilguma sliekšņus un epizožu skaita ierobežojumus katrai plūsmai, lai abonementi būtu vērsti uz saturu, ko tu patiešām vēlies.
S3 un vietējā krātuve
Glabā lejupielādētās sērijas VPS apjomā vai novirzi tās uz jebkuru ar S3 saderīgu pakalpojumu — MinIO, Cloudflare R2 vai AWS S3 — lielākām bibliotēkām.
Kāpēc izmantot PigeonPod pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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