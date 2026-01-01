PigeonPod ar atlaidi līdz 69%

Uzstādīt PigeonPod ar viena klikšķa instalāciju.

Pašmitināts podkāstu plūsmas ģenerators, kas pārveido YouTube un Bilibili kanālus abonējamās RSS plūsmās jebkurai podkāstu lietotnei.

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Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Uzstādīt PigeonPod ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies PigeonPod VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar PigeonPod

PigeonPod ir pašmitināts aplādes plūsmas ģenerators, kas pārvērš YouTube kanālus, atskaņošanas sarakstus, videoklipus un Bilibili saturu standarta RSS aplādes plūsmās. Abonē jebkuru YouTube kanālu PigeonPod iekšienē, un tas automātiski lejupielādē jaunas sērijas kā audio vai video, ģenerējot ar paroli aizsargātu RSS plūsmu, kurai jebkurš aplādes klients — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts — var tieši abonēt.

Atšķirībā no pārlūkprogrammas paplašinājumiem vai manuāliem risinājumiem, PigeonPod apstrādā visu cauruļvadu tavā serverī: abonēšanu, lejupielādi, izmantojot yt-dlp, pārkodēšanu, izmantojot ffmpeg, plūsmas ģenerēšanu un RSS apkalpošanu. Visi nepieciešamie rīki ir iekļauti Docker attēlā — nekas cits nav jāinstalē vai jākonfigurē.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

PigeonPod galvenās iespējas

YouTube un Bilibili imports

YouTube kanāli, atskaņošanas saraksti un atsevišķi videoklipi, vai Bilibili kanāli un atskaņošanas saraksti — PigeonPod seko līdzi jaunām augšupielādēm un automātiski tās sinhronizē.

Standarta RSS plūsmas izvade

Ģenerē ar paroli aizsargātas RSS plūsmas, kurām var abonēt jebkura aplādes lietotne, ienesot tavus YouTube abonementus tavā parastajā aplāžu klausīšanās darbplūsmā.

Audio un video kvalitātes kontrole

Konfigurē izejas formātu, bitu pārraides ātrumu un kvalitāti katrai plūsmai, lai tu saņemtu kompaktus tikai audio failus klausīšanai vai pilnu video skatīšanai — bez atkārtotas lejupielādes.

Epizodes filtri un ierobežojumi

Iestati atslēgvārdu filtrus, ilguma sliekšņus un epizožu skaita ierobežojumus katrai plūsmai, lai abonementi būtu vērsti uz saturu, ko tu patiešām vēlies.

S3 un vietējā krātuve

Glabā lejupielādētās sērijas VPS apjomā vai novirzi tās uz jebkuru ar S3 saderīgu pakalpojumu — MinIO, Cloudflare R2 vai AWS S3 — lielākām bibliotēkām.

Kāpēc izmantot PigeonPod pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

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30 dienu naudas atmaksas garantija

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

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