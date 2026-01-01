Izvietot Shaarli ar viena klikšķa instalāciju.
Personīgs, minimālistisks, īpaši ātrs grāmatzīmju pakalpojums, kas visu glabā vienā plakano failu datubāzē — nav nepieciešams SQL.
Izvēlies Shaarli VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Shaarli
Shaarli ir personisks, minimālistisks grāmatzīmju pakalpojums, kas izstrādāts kā pašu mitināts aizstājējs oriģinālajam del.icio.us. Tas glabā katru grāmatzīmi vienā plakanā PHP failā — bez datubāzes servera, bez migrācijām, bez shēmas jauninājumiem — un atveido tīru apgrieztā hronoloģiskā secībā sakārtotu saišu, piezīmju un mikroblogu stila atjauninājumu plūsmu, ko tu vari saglabāt publisku, privātu vai kombinēt katram vienumam.
Pašmitināts Shaarli uz tava VPS sniedz tev privātu saišu arhīvu zem tava domēna, tavu kopīgoto ziņu RSS/Atom plūsmu, Markdown saderīgu piezīmju sistēmu un grāmatzīmju rīku, kā arī mobilo API, kas jebkuru pārlūkprogrammu vai lietotni pārvērš par viena klikšķa saglabāšanas mērķi. Visa sistēma ir viens PHP konteiners ar JSON failu, kas to atbalsta — dublējumkopijas ir viena faila kopija.
Shaarli galvenās iespējas
Plakanā faila glabātuve
Grāmatzīmes atrodas vienā PHP datu krātuvē bez datubāzes servera, ko instalēt, pielāgot vai dublēt — nokopē failu, un tev ir tavs arhīvs.
Apgriezti hronoloģiska plūsma
Katra grāmatzīme, piezīme vai mikrobloga ieraksts nonāk vienā sakārtotā laika joslā ar birkām, pilna teksta meklēšanu un privātuma kontroli katrai saitei.
RSS un Atom plūsmas
Iebūvētās RSS un Atom plūsmas pārvērš tavu Shaarli par publisku saišu emuāru vai privātu plūsmu lasītāja avotu — darbojas ar katru lasītāja lietotni.
Grāmatzīmju sīklietotne un REST API
Saglabā saites no jebkuras pārlūkprogrammas ar komplektā iekļauto grāmatzīmi, vai nosūti no mobilajām un datora lietotnēm, izmantojot tipizēto REST API.
Markdown piezīmes
Raksti garākas piezīmes un mikroblogošanas ierakstus Markdown formātā līdzās grāmatzīmēm, ar izvēles publisku redzamību kopīgošanai.
Neliels nospiedums
Viens PHP konteiners bez datubāzes servera ērti darbojas uz mazākajiem VPS plāniem, nekonkurējot ar citām lietotnēm par resursiem.
Kāpēc izmantot Shaarli pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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