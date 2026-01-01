Beszel ar atlaidi līdz 69%

Uzstādīt Beszel ar viena klikšķa instalāciju.

Viegla serveru uzraudzības platforma ar Docker konteineru statistiku, vēsturiskiem datiem un konfigurējamiem brīdinājumiem jūsu infrastruktūrai.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49  € /mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Uzstādīt Beszel ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies Beszel VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 131,76 € (regulārā cena 431,76 €). Tiek atjaunots par 11,99 €/mēn.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 191,76 € (regulārā cena 527,76 €). Tiek atjaunots par 14,99 €/mēn.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 263,76 € (regulārā cena 863,76 €). Tiek atjaunots par 27,99 €/mēn.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 527,76 € (regulārā cena 1 559,76 €). Tiek atjaunots par 49,99 €/mēn.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 131,76 € (regulārā cena 431,76 €). Tiek atjaunots par 11,99 €/mēn.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 191,76 € (regulārā cena 527,76 €). Tiek atjaunots par 14,99 €/mēn.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 263,76 € (regulārā cena 863,76 €). Tiek atjaunots par 27,99 €/mēn.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 527,76 € (regulārā cena 1 559,76 €). Tiek atjaunots par 49,99 €/mēn.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar Beszel

Beszel ir viegla serveru uzraudzības platforma, kas nodrošina visaptverošu sistēmas redzamību — CPU, atmiņas, diska, tīkla, temperatūras, GPU, S.M.A.R.T. diska veselības un Docker un Podman statistiku katram konteineram — bez pilnu novērojamības steku, piemēram, Prometheus un Grafana, resursu patēriņa. Izveidota uz PocketBase ar Go aizmugursistēmu, tā izmanto centrmezgla un aģentu arhitektūru: centrmezgls mitina tīmekļa saskarni un glabā vēsturiskos datus, savukārt vieglie aģenti darbojas uz katra uzraudzītā servera, lai vāktu metrikas.

Pašmitināšana Beszel nodrošina tev uzraudzības centrmezglu, kas ir neatkarīgs no serveriem, kurus tas uzrauga, tādējādi infrastruktūras problēmas ir redzamas pat tad, ja atsevišķas sistēmas ir zem slodzes. Konfigurējami brīdinājumi paziņo tev, kad tiek pārsniegti CPU, atmiņas, diska, joslas platuma vai temperatūras sliekšņi, un automātiskās dublējumkopijas uz lokālo disku vai ar S3 saderīgu krātuvi aizsargā tavus vēsturiskos veiktspējas datus.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

Beszel galvenās iespējas

Docker konteinera metrika

Sekojiet līdzi CPU, atmiņas un tīkla lietojumam katram konteineram kopā ar resursdatora sistēmas metrikām, nodrošinot tev vienotu skatu gan uz resursdatoru, gan tā konteinerizētajām darba slodzēm.

Centrmezgla-aģenta arhitektūra

Viens centrs apkopo datus no neierobežota skaita aģentu, kas darbojas attālos serveros, atvieglojot visas tavas flotes uzraudzību no viena vadības paneļa.

Konfigurējami brīdinājumi

Iestati sliekšņus jebkurai uzraudzītajai metrikai — CPU noslodzei, diska lietojumam, temperatūrai, joslas platumam — un saņem paziņojumus, pirms problēmas ietekmē lietotājus.

Vēsturisko datu saglabāšana

Veiktspējas vēsture tiek glabāta centra datubāzē, nodrošinot ilgtermiņa tendenču analīzi un jaudas plānošanu, kas pārsniedz to, ko spēj parādīt tikai reāllaika informācijas paneļi.

GPU un S.M.A.R.T. uzraudzība

Uzraudzīt Nvidia, AMD un Intel GPU noslodzi kopā ar S.M.A.R.T. diska veselības datiem, lai atklātu aparatūras nolietošanos, pirms tā izraisa kļūmes.

Kāpēc izmantot Beszel pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

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Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

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