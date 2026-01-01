Uzstādīt Beszel ar viena klikšķa instalāciju.
Viegla serveru uzraudzības platforma ar Docker konteineru statistiku, vēsturiskiem datiem un konfigurējamiem brīdinājumiem jūsu infrastruktūrai.
Izvēlies Beszel VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Beszel
Beszel ir viegla serveru uzraudzības platforma, kas nodrošina visaptverošu sistēmas redzamību — CPU, atmiņas, diska, tīkla, temperatūras, GPU, S.M.A.R.T. diska veselības un Docker un Podman statistiku katram konteineram — bez pilnu novērojamības steku, piemēram, Prometheus un Grafana, resursu patēriņa. Izveidota uz PocketBase ar Go aizmugursistēmu, tā izmanto centrmezgla un aģentu arhitektūru: centrmezgls mitina tīmekļa saskarni un glabā vēsturiskos datus, savukārt vieglie aģenti darbojas uz katra uzraudzītā servera, lai vāktu metrikas.
Pašmitināšana Beszel nodrošina tev uzraudzības centrmezglu, kas ir neatkarīgs no serveriem, kurus tas uzrauga, tādējādi infrastruktūras problēmas ir redzamas pat tad, ja atsevišķas sistēmas ir zem slodzes. Konfigurējami brīdinājumi paziņo tev, kad tiek pārsniegti CPU, atmiņas, diska, joslas platuma vai temperatūras sliekšņi, un automātiskās dublējumkopijas uz lokālo disku vai ar S3 saderīgu krātuvi aizsargā tavus vēsturiskos veiktspējas datus.
Beszel galvenās iespējas
Docker konteinera metrika
Sekojiet līdzi CPU, atmiņas un tīkla lietojumam katram konteineram kopā ar resursdatora sistēmas metrikām, nodrošinot tev vienotu skatu gan uz resursdatoru, gan tā konteinerizētajām darba slodzēm.
Centrmezgla-aģenta arhitektūra
Viens centrs apkopo datus no neierobežota skaita aģentu, kas darbojas attālos serveros, atvieglojot visas tavas flotes uzraudzību no viena vadības paneļa.
Konfigurējami brīdinājumi
Iestati sliekšņus jebkurai uzraudzītajai metrikai — CPU noslodzei, diska lietojumam, temperatūrai, joslas platumam — un saņem paziņojumus, pirms problēmas ietekmē lietotājus.
Vēsturisko datu saglabāšana
Veiktspējas vēsture tiek glabāta centra datubāzē, nodrošinot ilgtermiņa tendenču analīzi un jaudas plānošanu, kas pārsniedz to, ko spēj parādīt tikai reāllaika informācijas paneļi.
GPU un S.M.A.R.T. uzraudzība
Uzraudzīt Nvidia, AMD un Intel GPU noslodzi kopā ar S.M.A.R.T. diska veselības datiem, lai atklātu aparatūras nolietošanos, pirms tā izraisa kļūmes.
Kāpēc izmantot Beszel pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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