Izvietot Jaeger ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda izplatīta izsekošanas platforma pieprasījumu plūsmu uzraudzībai un veiktspējas problēmu diagnostikai mikropakalpojumu arhitektūrās.
Izvēlies Jaeger VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Jaeger
Jaeger ir CNCF (Cloud Native Computing Foundation) pabeigts projekts pilnīgai izplatītai izsekošanai, sākotnēji izveidots Uber, lai uzraudzītu tūkstošiem mikropakalpojumu. Tas fiksē, kā pieprasījumi izplatās jūsu sistēmā — atklājot pakalpojumu atkarības, laika sadalījumus, kļūdu izplatību un latentuma vājās vietas, kas ar tradicionālo žurnālēšanu vien ir neredzamas. Šī izvietošana atbalsta OpenTelemetry protokolu (OTLP) jau no paša sākuma, nodrošinot saderību ar modernām instrumentēšanas bibliotēkām.
Pašmitināšana Jaeger uztur izsekošanas datus — kas bieži vien satur lietotāju identifikatorus, datubāzes vaicājumus un iekšējās API (lietojumprogrammu saskarnes) detaļas — pilnībā jūsu pašu infrastruktūrā. Tu izvairies no maksas par katru izsekošanu no komerciāliem APM (lietojumprogrammu veiktspējas pārvaldības) piegādātājiem un saglabā pilnīgu kontroli pār datu saglabāšanu un piekļuvi, ar prognozējamām izmaksām, kas mērogojas ar tavu VPS (virtuālo privāto serveri), nevis ar tavu datplūsmas apjomu.
Jaeger galvenās iespējas
OpenTelemetry Atbalsts
Vietējā OTLP ievade nozīmē, ka jebkura lietojumprogramma, kas instrumentēta ar OpenTelemetry SDK, var nosūtīt izsekošanas datus uz Jaeger bez pielāgotiem eksportētājiem.
Pakalpojumu atkarību grafiks
Automātiski ģenerēti pakalpojumu grafiki parāda izsaukumu attiecības un pieprasījumu apjomus starp katru pakalpojumu tavā arhitektūrā.
Dziļa izsekošanas analīze
Detalizēti izsekošanas laika grafiki sadala katru posmu un darbību ar ilgumiem, tagiem un žurnāliem, lai precīzi noteiktu lēnus vaicājumus un kļūdas.
Izsekojumu salīdzinājums
Salīdzini trases pirms un pēc izvietošanas, lai ātri identificētu veiktspējas regresijas vai jaunus kļūdu modeļus, ko ieviesušas koda izmaiņas.
Adaptīvā paraugu ņemšana
Dinamiski kontrolē izsekošanas datu apjomu, lai līdzsvarotu novērojamības dziļumu ar uzglabāšanas un ievadīšanas izmaksām sistēmās ar lielu datplūsmu.
Kāpēc izmantot Jaeger pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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