Instalēt Rackula ar viena klikšķa instalāciju.
Velc un nomet serveru statīvu izkārtojuma projektētājs datu centru, mājas laboratoriju un AV aprīkojuma instalāciju plānošanai.
Izvēlies Rackula VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Rackula
Rackula ir atvērtā koda vizuālais statņu dizainers, kas palīdz sistēmu administratoriem, mājas laboratoriju entuziastiem un AV tehniķiem plānot serveru statņu izkārtojumus, izmantojot vilkšanas un nomešanas saskarni. Tas atbalsta standarta 1U–48U statņu izmērus, nāk ar reālu ierīču attēlu bibliotēku, kas sinhronizēta no NetBox, un ļauj eksportēt pabeigtās diagrammas kā PNG, PDF vai SVG dokumentācijai.
Rackula pašmitināšana uz VPS saglabā katru statņu diagrammu, pielāgotu ierīci un komandas izkārtojumu tavā kontrolē, nevis piegādātāja SaaS ietvaros. Pastāvīgā izvietošana kopīgo izkārtojumus starp pārlūkprogrammām un ierīcēm, izmantojot aizmugursistēmas API, atbalsta URL un QR kodu kopīgošanu ātrai nodošanai attāliem tehniķiem un aizsargā mainīgās darbības ar iebūvētu autentifikāciju.
Rackula galvenās iespējas
Velc un nomet dizainers
Vizuāli plāno serveru skapju izkārtojumus, velkot ierīces 1U–48U slotos, nerakstot diagrammas izklājlapās vai vispārīgos zīmēšanas rīkos.
Īstas ierīces attēli
Veido diagrammas, izmantojot precīzas reālās aparatūras priekšpuses un aizmugures fotogrāfijas, kas iegūtas no NetBox ierīču tipu bibliotēkas.
Daudzformātu eksports
Eksportē pabeigtās statnes kā PNG, PDF vai SVG failus izmaiņu pārvaldības biļetēm, darbības rokasgrāmatām un klientiem paredzētajai dokumentācijai.
URL un QR koplietošana
Kopīgo statnes izkārtojumu ar tehniķiem uz vietas, izmantojot vienu saiti vai skenējamu QR kodu, tā vietā, lai sūtītu ekrānuzņēmumus pa e-pastu.
Pastāvīga aizmugursistēma
Sinhronizēt izkārtojumus pārlūkprogrammās un ierīcēs, izmantojot aizmugursistēmas API ar diska glabātuvi, kas saglabājas pēc konteineru restartēšanas.
Iebūvēta autentifikācija
Aizsargā lasīšanas un rakstīšanas piekļuvi ar lietotājvārda un paroles pieteikšanos, kā arī API rakstīšanas marķieri, kas aizsargā mainīgos maršrutus.
Kāpēc izmantot Rackula pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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