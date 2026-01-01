Izvietot Infisical ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda slepeno datu pārvaldnieks vides mainīgo un API atslēgu drošai sinhronizēšanai visos projektos un vidēs.
Izvēlies Infisical VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Infisical
Infisical ir atvērtā koda slepeno datu pārvaldības platforma, kas aizstāj izkaisītus .env failus un cieti kodētas akreditācijas datus ar vienu auditējamu patiesības avotu. Tā nodrošina tīru tīmekļa UI, CLI un SDK integrācijas slepeno datu glabāšanai, sinhronizēšanai un rotēšanai visās izstrādes, testēšanas un ražošanas vidēs, nekad nepievienojot sensitīvas vērtības versiju kontrolei.
Infisical pašmitināšana nozīmē, ka tavas API atslēgas, datubāzu paroles un pakalpojumu marķieri nekad neatstāj tavu infrastruktūru. Tu iegūsti pilnas audita pēdas, uz lomām balstītu piekļuves kontroli un slepeno datu versiju pārvaldību uz aparatūras, ko tu kontrolē — bez maksas par katru lietotāju un bez riska, ka trešās puses pārkāpums atklās tavus akreditācijas datus.
Infisical galvenās iespējas
Centralizēta slepeno krātuve
Glabā visus vides mainīgos visos projektos un vidēs vienuviet, ar iebūvētu projektu un vides nodalīšanu.
Pilns audita žurnāls
Katra slepenā lasīšana, rakstīšana un dzēšana tiek reģistrēta ar laika zīmogiem un lietotāja piesaisti atbilstības nodrošināšanai un incidentu reaģēšanai.
CLI un SDK integrācija
Ievietot slepenos datus jebkurā procesā izpildes laikā, izmantojot CLI vai vietējos SDK Node.js, Python, Go, Ruby un citiem, nemainot lietojumprogrammas kodu.
Slepenā versiju pārvaldība
Katra slepeno datu izmaiņa tiek versijota, ļaujot atgriezties pie jebkuras iepriekšējās vērtības gadījumā, ja slikta izvietošana ir ātri jāatceļ.
CI/CD cauruļvada atbalsts
Vietējās integrācijas ar GitHub Actions, GitLab CI, Docker un Kubernetes novērš nepieciešamību glabāt slepenos datus kā vienkārša teksta cauruļvada mainīgos.
Kāpēc izmantot Infisical pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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