Izvietot flatnotes ar viena klikšķa instalāciju.
Bez datubāzes pašmitināta piezīmju veikšanas lietotne, kas visas tavas piezīmes glabā kā vienkāršus Markdown failus.
Izvēlies flatnotes VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar flatnotes
flatnotes ir minimālistiska, pašu mitināta piezīmju veikšanas lietojumprogramma, kas balstīta uz vienu principu: tavas piezīmes ir vienkārši Markdown faili, nekas vairāk. Nav datubāzes, nav piegādātāja piesaistes un nav sarežģītu datu struktūru — tikai teksta faili tavā serverī, kurus vari lasīt, rediģēt un dublēt ar jebkuru rīku. Tīrais interfeiss novērš traucēkļus, lai tu varētu koncentrēties uz rakstīšanu, organizēšanu un ideju savienošanu, izmantojot vikisaites un pilna teksta meklēšanu.
Pašmitināšana flatnotes tavā VPS nozīmē, ka tavas personīgās domas, pētniecības piezīmes un dienasgrāmatas paliek pilnībā tavā infrastruktūrā — nekad netiek skenētas, nekad netiek iegūtas, nekad netiek pakļautas trešās puses pakalpojumu sniegšanas noteikumu izmaiņām. Dublējumkopijas ir tikpat vienkāršas kā mapes kopēšana, un tavas piezīmes paliek pārnesamas uz visiem laikiem.
flatnotes galvenās iespējas
Bezdatubāzes krātuve
Katra piezīme ir vienkāršs Markdown fails diskā — nav nepieciešama datubāze, padarot dublējumkopijas un migrācijas ārkārtīgi vienkāršas.
Vikisaišu savienojumi
Savieno idejas starp piezīmēm ar vikisaitēm, pārvēršot savu kolekciju personīgā zināšanu tīklā.
Pilna teksta meklēšana
Uzreiz meklē visās savās piezīmēs, lai atrastu jebkuru ideju, fragmentu vai atsauci bez manuālas atzīmēšanas.
Divkārši rediģēšanas režīmi
Pārslēdzies starp neapstrādātu Markdown un WYSIWYG vizuālo redaktoru atkarībā no tavām vēlmēm vai rakstīšanas uzdevuma.
Birku organizācija
Kategorizē un filtrē piezīmes ar tagiem ātrai navigācijai lielās personīgajās zināšanu bāzēs.
Kāpēc izmantot flatnotes pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.