Izvietot Misskey viena klikšķa instalācijā.
Atvērtā koda federatīva sociālo mediju platforma, kas savieno tavu kopienu ar globālo fediversu, izmantojot ActivityPub.
Izvēlies Misskey VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Misskey
Misskey ir atvērtā koda, funkcijām bagāta sociālo mediju platforma, kas veidota fediversam. Izmantojot ActivityPub protokolu, tava Misskey instance federējas ar Mastodon, Pleroma un tūkstošiem citu fediversa serveru, nodrošinot taviem lietotājiem piekļuvi globālam sociālajam grafikam, vienlaikus saglabājot visus datus tavā infrastruktūrā.
Atšķirībā no lielām centralizētām platformām, Misskey par prioritāti izvirza kopienas kontroli — tu nosaki noteikumus, moderēšanas politikas un to, kurš var pievienoties. Pašmitināšana uz VPS nozīmē nekādu algoritmisku manipulāciju, nekādu datu vākšanu un nekādu risku, ka platforma ap tevi pazudīs.
Misskey galvenās iespējas
ActivityPub federācija
Tava instance savienojas ar 10 000+ fediversa serveriem, lai lietotāji varētu sekot un mijiedarboties ar kontiem Mastodon, Pleroma un citās platformās, neatstājot tavu instanci.
Pielāgotas emocijzīmju reakcijas
Reaģē uz jebkuru ierakstu ar jebkuru emocijzīmi — ieskaitot pielāgotās, ko tu augšupielādē — ievērojami pārsniedzot vairuma platformu vienkāršās "Patīk" atzīmes.
Iebūvēts mediju disks
Katrs lietotājs saņem personīgo multivides disku, lai augšupielādētu, organizētu un atkārtoti izmantotu failus un attēlus visās ziņās bez atkārtotas augšupielādes.
Spraudņu un tēmu sistēma
Paplašini Misskey ar AiScript darbināmiem spraudņiem un lieto pielāgotas tēmas, lai dziļi personalizētu saskarni savai kopienai.
Elastīga piezīmju redzamība
Katru ierakstu var iestatīt kā publisku, mājas plūsmai, tikai sekotājiem vai tiešu ziņojumu — dodot lietotājiem detalizētu kontroli pār to, kurš ko redz.
Kāpēc izmantot Misskey pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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