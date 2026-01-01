Izvietot LLDAP ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls autentifikācijas serveris, kas nodrošina vienkāršotu LDAP aizmugursistēmu ar noteiktu pieeju pašmitinātām lietojumprogrammām.
Izvēlies LLDAP VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar LLDAP
LLDAP ir viegls, specifisks autentifikācijas serveris, kas nodrošina standarta LDAP saskarni ar draudzīgu tīmekļa administrēšanas saskarni. Kamēr tradicionālās LDAP iestatīšanas prasa simtiem lapu ar shēmām, ACL un slapd konfigurāciju, LLDAP nodrošina saprātīgus noklusējuma iestatījumus jau no paša sākuma: iepriekš definētas lietotāju/grupu/e-pasta shēmas, grafisku lietotāju pārvaldnieku un vienu bināru failu, kas startē milisekundēs.
Pašmitināšana LLDAP uz tava VPS dod tev vienotu patiesības avotu lietotāju kontiem visās pašmitinātajās lietojumprogrammās, kas atbalsta LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana un vēl desmitiem citu — bez OpenLDAP papildu darba. Lietotāji atrodas vienuviet, paroles izmaiņas izplatās visur, un grupas kontrolē piekļuvi centralizēti.
LLDAP galvenās iespējas
LDAP pārējiem
Standartiem atbilstošs LDAP serveris ar saprātīgiem noklusējuma iestatījumiem, lai lietotnes, kas sagaida OpenLDAP, vienkārši darbotos, bez shēmas un ACL uzturēšanas sloga.
Tīmekļa administrēšanas saskarne
Lietotāju, grupu un dalību pārvaldība, izmantojot grafisko saskarni — bez ldif failiem, bez komandrindas ldapadd, bez shēmas rediģēšanas.
Vienots patiesības avots
Katra pašmitināta lietotne nolasa datus no vienas lietotāju datubāzes, tāpēc paroles maiņas, deaktivizācijas un grupas dalības atjauninājumi tiek piemēroti visur vienlaikus.
GraphQL administrēšanas API
Automatizēt nodrošināšanu un grupu pārvaldību, izmantojot tipizētu GraphQL API, papildus standarta LDAP saistīšanas/meklēšanas saskarnei.
Paroles atjaunošanas darbplūsma
Iebūvēta e-pastā balstīta paroles atjaunošanas plūsma galalietotājiem, lai administratori nekļūtu par palīdzības dienestu aizmirstu paroļu gadījumā.
Mazs nospiedums
Viena Rust binārā programma ar SQLite noturību izmanto minimālu CPU un RAM, atstājot brīvu vietu VPS lietotnēm, kurām tā patiešām nepieciešama.
Kāpēc izmantot LLDAP pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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