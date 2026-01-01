Instalēt Tolgee ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda lokalizācijas platforma ar kontekstuālo rediģēšanu un SDK integrācijām lietotņu tulkošanai vairākās valodās.
Izvēlies Tolgee VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Tolgee
Tolgee ir atvērtā koda lokalizācijas un tulkošanas pārvaldības platforma, kas ļauj izstrādes komandām pārvaldīt visas savas lietotņu tulkošanas atslēgas vienuviet. Tās izcilākā funkcija ir kontekstuālā rediģēšana — tulkotāji var modificēt virknes tieši darbojošā lietojumprogrammā, nepieskaroties koda failiem.
Pašmitināšana Tolgee uz VPS saglabā visus tulkošanas datus tavā kontrolē un novērš maksu par virkni vai par lietotāju, kas ir ierasta SaaS alternatīvās. SDK React, Angular, Vue un citiem ietvariem integrējas tieši ar platformu, un REST API atbalsta CI/CD cauruļvada automatizāciju.
Tolgee galvenās iespējas
Kontekstuāla rediģēšana
Tulkotāji var rediģēt tekstus tieši tavā tiešraides lietojumprogrammas saskarnē, novēršot nepieciešamību meklēt atslēgu failos.
Daudzvalodu pārvaldība
Pārvaldi visas tulkošanas atslēgas un to vērtības visās mērķa valodās no viena sakārtota vadības paneļa.
Ietvara SDK
Oficiālie SDK React, Angular, Vue un Svelte integrē Tolgee tieši tavā lietojumprogrammas būvēšanas procesā.
Mašīntulkošana
Automātiski iepriekš aizpildīt tulkojumus, izmantojot Google Translate, DeepL vai AWS Translate, lai paātrinātu lokalizācijas darbplūsmas.
REST API un CLI
Automatizē tulkojumu importēšanu un eksportēšanu CI/CD cauruļvados, izmantojot REST API vai komandrindas rīku.
Kāpēc izmantot Tolgee pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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