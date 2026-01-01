Izvietot Morphic ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda AI meklētājprogramma, kas nodrošina ģeneratīvas, citētas atbildes, nevis saišu sarakstus.
Izvēlies Morphic VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Morphic
Morphic ir atvērtā koda meklētājprogramma, ko darbina mākslīgais intelekts (AI), kas apvieno lielos valodu modeļus ar reāllaika tīmekļa meklēšanu, lai sniegtu strukturētas atbildes ar norādītiem avotiem. Tā vietā, lai sniegtu sakārtotu saišu sarakstu, Morphic nolasa un sintezē tīmekļa saturu, lai lietotāji saņemtu tiešu atbildi ar atsaucēm, ko viņi var pārbaudīt. Tā atbalsta OpenAI, Anthropic, Google Gemini un lokālos Ollama modeļus, ļaujot tev izvēlēties AI aizmugursistēmu, kas atbilst tavām vajadzībām.
Pašmitināšana Morphic saglabā katru meklēšanas vaicājumu un sarunu vēsturi tavā serverī. Šī izvietošana ietver SearXNG kā meklēšanas aizmugursistēmu, tāpēc nav nepieciešams ārējs meklēšanas lietojumprogrammu saskarnes (API) abonements — tikai AI pakalpojumu sniedzēja atslēga un tavs virtuālais privātais serveris (VPS).
Morphic galvenās iespējas
Ģeneratīvās citētās atbildes
Morphic sintezē informāciju no vairākiem avotiem un sniedz strukturētu atbildi ar iekļautām atsaucēm, lai lietotāji varētu izlasīt un pārbaudīt katru apgalvojumu.
Vairāku pakalpojumu sniedzēju AI atbalsts
Pārslēdzies starp OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini vai lokālu Ollama instanci, nemainot saskarni — vienkārši atjaunini savu API atslēgu.
Pastāvīga tērzēšanas vēsture
Katra meklēšanas saruna tiek saglabāta PostgreSQL, lai lietotāji varētu atgriezties pie iepriekšējām sarunām, turpināt papildu jautājumus un kopīgot rezultātus, izmantojot saiti.
Komplektā iekļauta privātā meklēšana
SearXNG ir iekļauts kā tīmekļa meklēšanas aizmugursistēma, kas nozīmē, ka nav nepieciešams meklēšanas API abonements un vaicājumi nekad nesasniedz komerciālos meklēšanas pakalpojumu sniedzējus.
Papildu jautājumi
Morphic atbalsta daudzpakāpju sarunas meklēšanas pavedienā, ļaujot lietotājiem precizēt, paplašināt vai novirzīt jebkuru atbildi, nesākot no jauna.
Kāpēc izmantot Morphic pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.