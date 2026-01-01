Instalēt Zenfeed ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Ar AI darbināms RSS centrs, kas apkopo, semantiski meklē un novirza tavas plūsmas uz rīcībai gataviem brīdinājumiem un pārskatiem.
Izvēlies Zenfeed VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Zenfeed
Zenfeed ir atvērtā koda AI informācijas centrs, kas apvieno klasisku RSS lasītāju ar personīgo LLM sekretāru. Tā vietā, lai noslīktu neapstrādātās plūsmās, katrs raksts tiek izlaists cauri konfigurējamai plūsmai, kas apkopo saturu, klasificē to ar pielāgotām uzvednēm un iegulst to semantiskā indeksā, ko tu vari vaicāt dabiskā valodā. Izsekošanas noteikumi pārvērš patvaļīgas tēmas par atkārtotiem uzdevumiem, kas nodrošina plānotas atskaites, uzraudzības apkopojumus vai tīmekļa āķu paziņojumus, kad parādās atbilstošs saturs.
Zenfeed pašmitināšana savā VPS saglabā tavu abonementu sarakstu, lasīšanas vēsturi un tavu LLM API atslēgu infrastruktūrā, ko tu kontrolē. Veidne apvieno tīmekļa lietotāja saskarni, zenfeed dzinēju ar pastāvīgu krātuvi un privātu RSSHub instanci, lai tu varētu abonēt tūkstošiem avotu, kas neatklāj vietējās RSS plūsmas.
Zenfeed galvenās iespējas
MI kopsavilkumi
Katrs raksts tiek apstrādāts ar LLM, kas rada kodolīgu kopsavilkumu, lai tu varētu skenēt desmitiem avotu minūtēs, nevis stundām ilgi.
Semantiskā meklēšana
Iegulšanas indekss ļauj tev vaicāt tavu lasīšanas vēsturi dabiskā valodā un atrast saistītus stāstus visās plūsmās un laika gaitā.
Plānotās instruktāžas
Konfigurē atkārtotus uzdevumus, kas apkopo ikdienas vai iknedēļas apkopojumus par svarīgāko un piegādā tos pa e-pastu vai tīmekļa āķi.
Tēmas uzraudzība
Definē izsekošanas noteikumus ar pielāgotiem nosacījumiem, kas aktivizē paziņojumus ikreiz, kad jauni raksti atbilst tēmai, uzņēmumam vai atslēgvārdam.
Komplektā iekļauts RSSHub
Iebūvēta RSSHub instance pārvērš tūkstošiem vietņu bez iebūvētām plūsmām abonementos, ko tu vari novirzīt caur AI cauruļvadu.
Atvērt MCP serveri
Darbojas kā Model Context Protocol serveris, lai AI klienti, piemēram, Cherry Studio, varētu tieši tērzēt ar tavu personīgo plūsmas bibliotēku.
Kāpēc izmantot Zenfeed pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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