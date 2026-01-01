Instalēt DuckDNS ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Bezmaksas dinamiskais DNS klients, kas automātiski nodrošina, ka tavs domēns norāda uz tavu pašreizējo IP adresi bez statiskās IP.
Izvēlies DuckDNS VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar DuckDNS
Duck DNS ir bezmaksas dinamiskā DNS pakalpojums, kam uzticas miljoniem mājas laboratoriju lietotāju un pašmitinātāju, lai uzturētu uzticamu piekļuvi serveriem un ierīcēm aiz mājas interneta pieslēgumiem. Lielākā daļa interneta pakalpojumu sniedzēju piešķir mainīgas IP adreses, bet Duck DNS to atrisina, nepārtraukti uzraugot tavu publisko IP un atjauninot tavu izvēlēto apakšdomēnu brīdī, kad tas mainās — viss bez maksas.
Šī veidne palaiž oficiālo Duck DNS klienta konteineru resursdatora tīkla režīmā, nodrošinot tam precīzu IP redzamību. Konfigurācija saglabājas pēc restartēšanas, lai tavi apakšdomēna un marķiera iestatījumi nekad netiktu zaudēti. Neatkarīgi no tā, vai tev ir nepieciešama stabila piekļuve mājas serverim, Raspberry Pi projektam vai pašmitinātai VPS lietojumprogrammai, Duck DNS novērš nepieciešamību maksāt par statisku IP vai komerciālu DDNS pakalpojumu.
DuckDNS galvenās iespējas
Automātiski IP atjauninājumi
Konstatē, kad tava publiskā IP adrese mainās, un nekavējoties atjaunina tavu Duck DNS apakšdomēnu, nodrošinot nepārtrauktu piekļuvi.
IPv4 un IPv6 atbalsts
Darbojas ar abām adrešu saimēm, lai tavs apakšdomēns paliktu aktuāls neatkarīgi no tava ISP IP versijas piešķiršanas.
Vairāki apakšdomēni
Pārvalda vairākus Duck DNS apakšdomēnus vienā konteinerī, nodrošinot ar komatiem atdalītu apakšdomēnu nosaukumu sarakstu.
Nepārtraukta VPS darbība
VPS nodrošina, ka atjauninājumi tiek palaisti pēc grafika 24/7, pat tad, ja mājas tīkla aprīkojums tiek restartēts vai zaudē strāvu.
Pastāvīga konfigurācija
Saglabā tavu pilnvaru un apakšdomēna iestatījumus īpašā sējumā, lai klients pareizi atsāktu darbu pēc konteinera restartēšanas.
Kāpēc izmantot DuckDNS pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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