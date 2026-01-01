Izvietot agentmemory ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda pastāvīgās atmiņas serveris AI kodēšanas aģentiem — klusi uztver, saspiež un atsaucas uz kontekstu katrā sesijā.
Izvēlies agentmemory VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar agentmemory
agentmemory ir atvērtā koda pastāvīgā atmiņa AI kodēšanas aģentiem un jebkuram ar MCP saderīgam klientam. Tā klusi fiksē, ko tavs aģents dara katrā sesijā, saspiež to meklējamā atmiņā un ievada pareizo kontekstu nākamajā sesijā, lai tu vairs nepaskaidrotu savu arhitektūru no jauna, neatklātu tās pašas kļūdas no jauna un nemācītu tās pašas preferences no jauna.
Izveidots uz iii dzinēja ar 4 līmeņu konsolidācijas cauruļvadu un hibrīdu BM25, vektoru un grafu meklēšanu, agentmemory sasniedz 95,2% izguves precizitāti LongMemEval-S etalonā, vienlaikus samazinot konteksta žetonus par aptuveni 92%. Pašmitināšana tavā VPS saglabā sesiju transkriptus, atmiņas un atkārtošanas vēsturi infrastruktūrā, ko tu kontrolē, bez piegādātāja mākoņa vai uz aģentu balstītas uzskaites.
agentmemory galvenās iespējas
Hibrīda meklēšana
Apvieno BM25 atslēgvārdu, blīvo vektoru un zināšanu grafu izguvi, izmantojot RRF saplūšanu, lai aģenti atrastu atbilstošas atmiņas neatkarīgi no tā, vai tu atceries precīzu frāzi vai tikai koncepciju.
Automātiska uztveršana
Divpadsmit āķi Claude Code un seši Codex CLI ieraksta uzvednes, rīku izsaukumus un rezultātus bez jebkādiem manuāliem saglabāšanas izsaukumiem — atmiņas uzkrājas, vienkārši strādājot kā parasti.
Darbojas ar katru aģentu
Viens serveris sazinās MCP, REST un stdio, tādējādi Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider un jebkurš MCP klients dala vienu un to pašu atmiņas fondu.
Sesijas atkārtojums
Katra ierakstītā sesija ir atkārtojama iebūvētajā skatītājā ar atskaņošanas, pauzes, ātruma kontroles un tastatūras īsceļiem, lai precīzi atkļūdotu, ko aģents darīja un kāpēc.
4 līmeņu dzīves cikls
Konsolidācijas cauruļvads noveco novērojumus no īstermiņa uz ilgtermiņa slāņiem, piemēro nolietojumu un automātiski aizmirst novecojušas atmiņas, lai indekss paliktu mazs un atsaukšana paliktu precīza.
Kāpēc izmantot agentmemory pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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