agentmemory ar atlaidi līdz 69%

Izvietot agentmemory ar viena klikšķa instalāciju.

Atvērtā koda pastāvīgās atmiņas serveris AI kodēšanas aģentiem — klusi uztver, saspiež un atsaucas uz kontekstu katrā sesijā.

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Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49  € /mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvietot agentmemory ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies agentmemory VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 131,76 € (regulārā cena 431,76 €). Tiek atjaunots par 11,99 €/mēn.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 191,76 € (regulārā cena 527,76 €). Tiek atjaunots par 14,99 €/mēn.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 263,76 € (regulārā cena 863,76 €). Tiek atjaunots par 27,99 €/mēn.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 527,76 € (regulārā cena 1 559,76 €). Tiek atjaunots par 49,99 €/mēn.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 131,76 € (regulārā cena 431,76 €). Tiek atjaunots par 11,99 €/mēn.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 191,76 € (regulārā cena 527,76 €). Tiek atjaunots par 14,99 €/mēn.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 263,76 € (regulārā cena 863,76 €). Tiek atjaunots par 27,99 €/mēn.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 527,76 € (regulārā cena 1 559,76 €). Tiek atjaunots par 49,99 €/mēn.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar agentmemory

agentmemory ir atvērtā koda pastāvīgā atmiņa AI kodēšanas aģentiem un jebkuram ar MCP saderīgam klientam. Tā klusi fiksē, ko tavs aģents dara katrā sesijā, saspiež to meklējamā atmiņā un ievada pareizo kontekstu nākamajā sesijā, lai tu vairs nepaskaidrotu savu arhitektūru no jauna, neatklātu tās pašas kļūdas no jauna un nemācītu tās pašas preferences no jauna.

Izveidots uz iii dzinēja ar 4 līmeņu konsolidācijas cauruļvadu un hibrīdu BM25, vektoru un grafu meklēšanu, agentmemory sasniedz 95,2% izguves precizitāti LongMemEval-S etalonā, vienlaikus samazinot konteksta žetonus par aptuveni 92%. Pašmitināšana tavā VPS saglabā sesiju transkriptus, atmiņas un atkārtošanas vēsturi infrastruktūrā, ko tu kontrolē, bez piegādātāja mākoņa vai uz aģentu balstītas uzskaites.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

agentmemory galvenās iespējas

Hibrīda meklēšana

Apvieno BM25 atslēgvārdu, blīvo vektoru un zināšanu grafu izguvi, izmantojot RRF saplūšanu, lai aģenti atrastu atbilstošas atmiņas neatkarīgi no tā, vai tu atceries precīzu frāzi vai tikai koncepciju.

Automātiska uztveršana

Divpadsmit āķi Claude Code un seši Codex CLI ieraksta uzvednes, rīku izsaukumus un rezultātus bez jebkādiem manuāliem saglabāšanas izsaukumiem — atmiņas uzkrājas, vienkārši strādājot kā parasti.

Darbojas ar katru aģentu

Viens serveris sazinās MCP, REST un stdio, tādējādi Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider un jebkurš MCP klients dala vienu un to pašu atmiņas fondu.

Sesijas atkārtojums

Katra ierakstītā sesija ir atkārtojama iebūvētajā skatītājā ar atskaņošanas, pauzes, ātruma kontroles un tastatūras īsceļiem, lai precīzi atkļūdotu, ko aģents darīja un kāpēc.

4 līmeņu dzīves cikls

Konsolidācijas cauruļvads noveco novērojumus no īstermiņa uz ilgtermiņa slāņiem, piemēro nolietojumu un automātiski aizmirst novecojušas atmiņas, lai indekss paliktu mazs un atsaukšana paliktu precīza.

Kāpēc izmantot agentmemory pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

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30 dienu naudas atmaksas garantija

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

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