Instalēt Screego viena klikšķa instalācijā.
Pašmitināts ekrāna koplietošanas serveris ar iebūvētu TURN releju uzticamiem WebRTC savienojumiem caur jebkuru ugunsmūri.
Izvēlies Screego VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Screego
Screego ir atvērtā koda ekrāna koplietošanas serveris, kas ļauj komandām attālināti sadarboties, nenovadot sensitīvu ekrāna saturu caur trešās puses SaaS. Tas izmanto WebRTC zemas latentuma straumēšanai un ietver TURN releja serveri, lai savienojumi būtu veiksmīgi caur ierobežojošiem korporatīvajiem ugunsmūriem un simetrisku NAT — tādējādi novēršot visbiežāko iemeslu, kāpēc ekrāna koplietošana citos rīkos neizdodas.
Screego izvietošana savā VPS dod tev pastāvīgu ekrāna koplietošanas galapunktu pilnīgā tavā kontrolē. Nav sanāksmju ietilpības ierobežojumu, nav abonēšanas izmaksu par resursdatoru un nav trešo pušu piekļuves koplietotajam saturam. Dalībnieki pievienojas, izmantojot jebkuru modernu pārlūkprogrammu bez nepieciešamības pēc spraudņiem vai lejupielādēm.
Screego galvenās iespējas
Iebūvēts TURN relejs
Screego ietver TURN/STUN serveri, lai WebRTC savienojumi darbotos caur korporatīvajiem ugunsmūriem un simetrisko NAT, neprasot ārēju releja pakalpojumu.
Pievienošanās bez spraudņiem
Skatītāji pievienojas istabām, izmantojot kopīgotu saiti jebkurā modernā pārlūkprogrammā — nav nepieciešams paplašinājums, klienta lejupielāde vai konta reģistrācija.
Vairākas vienlaicīgas telpas
Palaid jebkādu skaitu neatkarīgu ekrāna koplietošanas sesiju vienlaicīgi, katra ar savu uzaicinājuma saiti un izolētu straumi.
Nav kapacitātes ierobežojumu
Rīko neierobežotas sesijas ar neierobežotu dalībnieku skaitu — jaudu nosaka tavi VPS resursi, nevis cenu līmenis.
Prometheus metrika
Nodrošināt /metrics galapunktu Prometheus datu vākšanai, lai uzraudzītu aktīvās telpas, TURN savienojumus un releja joslas platumu laika gaitā.
Kāpēc izmantot Screego pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.