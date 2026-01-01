Izvietot Cross-seed ar viena klikšķa instalāciju.
Automatizēts starpsēšanas rīks, kas atrod atbilstošus torrentus starp privātajiem trakeriem, lai maksimizētu tavu sēšanas koeficientu.
Izvēlies Cross-seed VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Cross-seed
Cross-seed ir atvērtā koda automatizācijas rīks, kas izstrādāts, lai palīdzētu torentu lietotājiem atrast un pievienot krustsēklas — torentus, kas pastāv vairākos privātos trakeros, bet satur identiskus failus. Salīdzinot tavus esošos lejupielādētos failus ar indeksētājiem, piemēram, Prowlarr vai Jackett, tas identificē atbilstošus izlaidumus un automātiski pievieno tos tavam torentu klientam, ļaujot tev sēdot papildu trakeros, nepārlejupielādējot nekādus datus.
Cross-seed palaišana uz VPS nodrošina nepārtrauktu 24/7 darbību, meklējot jaunas krustsēklu iespējas, tiklīdz tās parādās. Tas integrējas ar populāriem torentu klientiem, tostarp qBittorrent, Deluge un rTorrent, un atbalsta uz datiem balstītu saskaņošanu, kas darbojas pat tad, ja izlaidumu nosaukumi atšķiras dažādos trakeros.
Cross-seed galvenās iespējas
Automātiska savstarpēja sēšana
Skenē tavas esošās lejupielādes un atrod atbilstošus torrentus citās trakeru vietnēs, lai tu varētu vairāk sēdot, nelejupielādējot neko papildus.
Daudzizsekotāju atbalsts
Savienojas ar Prowlarr vai Jackett, lai vienlaicīgi meklētu desmitiem privāto un publisko trakeru no vienas konfigurācijas.
Torrent klienta integrācija
Darbojas tieši ar qBittorrent, Deluge, Transmission un rTorrent, lai injicētu cross-seed torrentus tieši tavā klientā.
Uz datiem balstīta saskaņošana
Saskaņo torrentus pēc faila satura un izmēra, nevis tikai pēc nosaukumiem, atklājot saderīgus torrentus pat tad, ja izlaidumu nosaukumi starp trakeriem atšķiras.
Dēmona režīms
Darbojas kā pastāvīgs fona pakalpojums, kas uzrauga jaunas lejupielādes un automātiski atrod savstarpējās sēšanas iespējas reāllaikā.
Kāpēc izmantot Cross-seed pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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