Izvietot Aptabase ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda, privātumu prioritizējoša analītikas platforma mobilajām, galddatoru un tīmekļa lietotnēm ar vieglu SDK integrāciju.
Izvēlies Aptabase VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Aptabase
Aptabase ir atvērtā koda, privātumu prioritizējoša analītikas platforma, kas veidota mobilajām, galddatoru un tīmekļa lietojumprogrammu izstrādātājiem. Atšķirībā no mājaslapu analītikas rīkiem, kas izseko lapu skatījumus, Aptabase koncentrējas uz uz SDK balstītu notikumu izsekošanu — izstrādātāji aprīko savas lietotnes ar viegliem SDK priekš Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri un citiem, lai fiksētu nosauktus notikumus ar papildu īpašībām. Rezultāts ir augstas precizitātes informācijas panelis, kas parāda, ko lietotāji patiesībā dara tavā lietojumprogrammā, bez sīkdatnēm, pirkstu nospiedumu veidošanas vai starpvietņu izsekošanas.
Pašmitināšana Aptabase uz VPS saglabā visus analītikas datus tavā infrastruktūrā, padarot GDPR atbilstību vienkāršu un novēršot maksu par katru notikumu, ko mākoņpakalpojumu analītikas nodrošinātāji iekasē, pieaugot lietojumam.
Aptabase galvenās iespējas
SDK notikumu izsekošana
Integrē savu lietotni ar vienu SDK izsaukumu, lai izsekotu nosauktus notikumus un īpašības visās platformās bez sarežģītas iestatīšanas.
Privātums – prioritāte
Bez sīkdatnēm, bez pirkstu nospiedumu veidošanas un bez starpvietņu izsekošanas — pilnībā atbilst GDPR un privātuma noteikumiem jau no paša sākuma.
Multiplatformu SDK
Oficiālie SDK priekš Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri un citiem aptver katru galveno lietotņu izstrādes platformu.
Reāllaika informācijas panelis
Redzi notikumus un lietotāju aktivitāti, tiklīdz tie notiek, izmantojot tīru, minimālistisku vadības paneli, kas izceļ svarīgāko bez lieka trokšņa.
Pilnas datu īpašumtiesības
Visi analītikas dati paliek tavā VPS — nav piegādātāja bloķēšanas, nav maksas par katru notikumu un neviena trešās puses platforma nesaņem tavus lietotāja datus.
Kāpēc izmantot Aptabase pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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