Waline izvietošana ar vienu klikšķi.
Viegla atvērtā koda komentāru sistēma ar aizsardzību pret surogātpastu, moderēšanu un bagātīgu paziņojumu atbalstu.
Izvēlies Waline VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Waline
Waline ir atvērtā koda, pašmitināta komentāru sistēma, kas paredzēta statiskām mājaslapām, emuāriem un dokumentācijas vietnēm. Tā nodrošina pilnvērtīgu komentēšanas pieredzi, tostarp ligzdotas atbildes, emocijzīmju reakcijas, apmeklētāju skaitu un rakstu skatījumu statistiku, nepaļaujoties uz trešo pušu pakalpojumiem, kas izseko tavus lietotājus.
Waline pašmitināšana tavā VPS dod tev pilnīgu kontroli pār komentāru datiem, moderēšanas darbplūsmām un paziņojumu iestatījumiem. Šī izvietošana izmanto SQLite nulles konfigurācijas lokālai glabāšanai, tāpēc nav atsevišķas datubāzes, ko pārvaldīt. Waline integrējas ar jebkuru priekšgala saskarni, izmantojot JavaScript logrīku, un standartā atbalsta Markdown formatēšanu komentāros.
Waline galvenās iespējas
Surogātpasta aizsardzība
Iebūvētā Akismet integrācija un katras IP adreses ātruma ierobežošana neļauj surogātpasta komentāriem nokļūt, neprasot manuālu katra iesnieguma pārskatīšanu.
E-pasta paziņojumi
Automātiski e-pasta brīdinājumi informē komentētājus par atbildēm un vietnes īpašniekus par jauniem iesniegumiem, saglabājot aktīvas sarunas bez manuālas uzraudzības.
Apmeklētāju analītika
Sekojiet lapas skatījumu skaitam un unikālo apmeklētāju statistikai katram rakstam tieši no Waline logrīka, bez nepieciešamības pēc papildu analītikas pakalpojuma.
Moderācijas informācijas panelis
Tīmekļa administrēšanas panelis ļauj apstiprināt, rediģēt un dzēst komentārus, kā arī pārvaldīt komentētāju kontus no vienas saskarnes.
Markdown atbalsts
Komentētāji var formatēt atbildes, izmantojot Markdown sintaksi, un ievietot emocijzīmju reakcijas, padarot diskusijas bagātīgākas un vieglāk lasāmas.
Kāpēc izmantot Waline pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.
Iepazīsti citas lietotnes, ko vari izvietot
Anki Sync Server Enhanced
Pašmitināts Anki sinhronizācijas serveris ar vairāku lietotāju atbalstu, dublējumiem un tīmekļa vadības paneli