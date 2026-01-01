PentAGI uzstādīšana ar vienu klikšķi.
Pilnībā autonoma AI aģentu sistēma, kas veic sarežģītus iekļūšanas testēšanas uzdevumus no viena pašmitināta vadības paneļa.
Izvēlies PentAGI VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar PentAGI
PentAGI ir pilnībā autonoma MI aģentu sistēma, kas veic sarežģītus iespiešanās testēšanas uzdevumus bez pastāvīgas cilvēka uzraudzības. Tā orķestrē specializētus MI aģentus — plānotājus, pētniekus, kodētājus un iespiešanās testētājus —, kas analizē mērķi, izvēlas pareizos rīkus un izpilda tos izolētos Docker konteineros, lai atklātu un apstiprinātu ievainojamības.
Savieno savas OpenAI, Anthropic vai Google Gemini atslēgas, un PentAGI vada visu procesu, no izlūkošanas līdz ziņošanai, izmantojot meklējamu zināšanu bāzi, ko nodrošina pgvector datubāze un iebūvēts tīmekļa skrāpis. Pašmitināšana savā VPS saglabā sensitīvus skenēšanas datus, akreditācijas datus un atklājumus pilnībā tavā infrastruktūrā, nevis trešās puses drošības pakalpojumā.
PentAGI galvenās iespējas
Autonomi MI aģenti
Plānotāja, pētnieka, kodētāja un pentestera aģenti sadarbojas, lai veiktu pilnvērtīgus uzdevumus bez soli pa solim cilvēka ievades.
Ņem līdzi savu LLM
Pievieno OpenAI, Anthropic, Google Gemini, DeepSeek vai lokālos Ollama modeļus un maini pakalpojumu sniedzējus, kad vien vēlies.
Izolēta rīka izpilde
Aģenti izveido vienreizlietojamus Docker konteinerus, lai palaistu drošības rīkus, saglabājot katru komandu izolētu no resursdatora.
Vektoru zināšanu bāze
Komplektā iekļautā pgvector datubāze nodrošina aģentiem ilgtermiņa atmiņu par atklājumiem, mērķiem un iepriekšējām darbībām visā uzdevumā.
Iebūvēta tīmekļa izpēte
Integrēts skrāpis un meklēšanas savienotāji ļauj aģentiem apkopot eksploitus, ieteikumus un dokumentāciju pēc pieprasījuma.
Kāpēc izmantot PentAGI pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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