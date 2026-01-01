Serge izvietošana ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta tērzēšanas saskarne LLaMA un Alpaca modeļu lokālai palaišanai, izmantojot llama.cpp, bez API izmaksām.
Izvēlies Serge VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Serge
Serge ir atvērtā koda tērzēšanas saskarne LLaMA saimes valodu modeļu lokālai palaišanai, izmantojot llama.cpp, ar pirmšķirīgu atbalstu Alpaca, Vicuna, GPT4All un citiem kopienas precizējumiem. Tā apvieno SvelteKit tīmekļa lietotāja saskarni, FastAPI aizmugursistēmu un Redis atbalstītu modeļu reģistru vienā konteinerī, lai tu varētu lejupielādēt GGUF modeļus, pārvaldīt tērzēšanas sesijas un pielāgot secinājumu parametrus, nepievienojot vairākus pakalpojumus.
Serge pašmitināšana saglabā katru uzvedni un atbildi tavā VPS — bez ārējas API, bez telemetrijas un bez izmaksām par katru marķieri. Tikai CPU secinājumi darbojas uzreiz, padarot to par praktisku veidu, kā palaist privātus LLM, nemaksājot par mākoņa GPU laiku vai nereģistrējoties trešās puses AI pakalpojumam.
Serge galvenās iespējas
Darbojas uz CPU
llama.cpp nodrošina pilnībā lokālu inferenci bez GPU, lai tu varētu tērzēt ar kvantētiem LLaMA modeļiem standarta VPS.
Iebūvēts modeļu reģistrs
Lejupielādē un pārslēdzies starp Alpaca, Vicuna, GPT4All un citiem GGUF modeļiem tieši no tīmekļa saskarnes bez manuālas failu kopēšanas.
Regulējama secināšana
Pielāgot temperatūru, top-k, top-p, konteksta garumu un citus ģenerēšanas parametrus katrā tērzēšanā, lai kontrolētu atbildes stilu un kvalitāti.
Pastāvīga tērzēšanas vēsture
Sarunas un lejupielādētie modeļa svari tiek glabāti Docker apjomos un saglabājas konteineru restartēšanas un jaunināšanas laikā.
REST API iekļauts
FastAPI aizmugursistēma nodrošina tērzēšanas, modeļa un sesijas galapunktus, lai tu varētu integrēt Serge ar pielāgotiem skriptiem, robotiem vai lietotnēm.
Nav ārēju API atslēgu
Viss darbojas vienā konteinerī bez nepieciešamības pēc OpenAI, Anthropic vai mākoņpakalpojumu konta — uzvednes nekad neatstāj tavu VPS.
Kāpēc izmantot Serge pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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