Izvietot CryptPad ar viena klikšķa instalāciju.
Pilnībā šifrēts sadarbības biroja programmatūras komplekts, kur serveris nekad neredz tavu dokumentu saturu.
Izvēlies CryptPad VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar CryptPad
CryptPad ir atvērtā koda, no gala līdz galam šifrēts sadarbības biroja programmatūras komplekts. Atšķirībā no mākoņredaktoriem, kas dokumentus glabā vienkāršā tekstā serverī, CryptPad visu šifrē pārlūkprogrammā, pirms tas nonāk serverī — tas nozīmē, ka resursdatoram nekad nav piekļuves tam, ko lietotāji raksta, zīmē vai veido. Šī nulles zināšanu arhitektūra padara to piemērotu komandām, kas apstrādā sensitīvu informāciju, organizācijām, kurām ir stingri datu regulējumi, vai ikvienam, kurš vēlas reāllaika sadarbību, neuzticot savu saturu pakalpojumu sniedzējam.
CryptPad pašmitināšana savā VPS dod tev pilnīgu kontroli pār tavas komandas dokumentiem, lietotāju datiem un krātuvi — bez lietošanas ierobežojumiem, bez abonēšanas maksām un bez ārējas mākoņa atkarības.
CryptPad galvenās iespējas
Nulles zināšanu šifrēšana
Viss dokumenta saturs tiek šifrēts pārlūkprogrammā pirms nonākšanas serverī, tāpēc resursdators — ieskaitot tevi — nekad nevar nolasīt saglabātos dokumentus.
Pilns biroja komplekts
Izveidot un sadarboties ar bagātināta teksta dokumentiem, izklājlapām, prezentācijām, koda failiem, Kanban dēļiem, baltajām tāfelēm un veidlapām — visi reāllaikā.
Viesu sadarbība
Kopīgo jebkuru dokumentu, izmantojot saiti, un līdzstrādnieki var rediģēt, nereģistrējot kontu, kamēr visā procesā tiek uzturēta pilnīga gala-līdz-galam šifrēšana.
Komandas diski
Organizē dokumentus koplietojamos komandas diskos ar mapju struktūrām un detalizētām piekļuves atļaujām dažādiem dalībniekiem vai grupām.
Nav nešifrēta teksta servera krātuve
Pat ja serveris tiek kompromitēts, saglabātie dati paliek šifrētā tekstā, ko nevar nolasīt bez šifrēšanas atslēgām, kuras glabā tikai klienti.
Kāpēc izmantot CryptPad pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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