Izvietot Damselfly ar viena klikšķa instalāciju.
Uz servera balstīta fotoattēlu pārvaldība ar ierīces sejas atpazīšanu, objektu noteikšanu un pilna teksta metadatu meklēšanu.
Izvēlies Damselfly VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Damselfly
Damselfly ir uz servera balstīta fotogrāfiju pārvaldības lietojumprogramma, kas veidota ļoti lielām bibliotēkām. Tā indeksē augstākā līmeņa attēlu mapi, fonā veido sīktēlus un ļauj tev meklēt pēc IPTC atslēgvārdu tagiem, mapju nosaukumiem, EXIF metadatiem, sejām un atklātiem objektiem, izmantojot ātru Blazor WebAssembly lietotāja interfeisu. Sejas atpazīšana un objektu noteikšana darbojas lokāli un bezsaistē, bez SaaS atkarības.
Pašmitināšana Damselfly uz tava paša VPS saglabā fotoattēlu metadatus, sejas vektorus un bibliotēkas struktūru infrastruktūrā, ko tu kontrolē, nevis publiskā fotoattēlu pakalpojumā. Platforma apstrādā 500 000+ attēlu katalogus ar meklēšanu, kas ilgst mazāk par sekundi, atbalsta vairāku lietotāju kontus ar uz lomām balstītām tiesībām un savienojas ar Damselfly darbvirsmas klientu sinhronizācijas un rediģēšanas darba plūsmām klēpjdatorā.
Damselfly galvenās iespējas
Vietējā sejas atpazīšana
Veic sejas noteikšanu un atpazīšanu pilnībā serverī, bez trešo pušu API atkarības, grupējot fotoattēlus pēc atpazītajām personām personu pārlūkošanas darbplūsmām.
Objektu noteikšana
Identificē objektus, ainas un attēlu krāsas tavā bibliotēkā, lai meklēšana pēc "suņa" vai "pludmales" atgrieztu atbilstošas fotogrāfijas pat bez manuālas atzīmēšanas.
IPTC atslēgvārdu atzīmēšana
Ātri, nesagraujoši EXIF/IPTC atslēgvārdu atjauninājumi, izmantojot ExifTool — JPEG attēli netiek atkārtoti kodēti, mainoties tagiem, saglabājot sākotnējo kvalitāti.
Pilna teksta metadatu meklēšana
Zibens ātra meklēšana starp simtiem tūkstošu attēlu pēc birkas, mapes, faila nosaukuma, kameras, objektīva, datumu diapazona, orientācijas un citiem kritērijiem.
Izvēles grozs
Saglabā attēlus no meklēšanas rezultātiem pastāvīgā grozā, pēc tam lejupielādē, eksportē ar ūdenszīmēm vai sinhronizē tos ar datoru, izmantojot Damselfly klientu.
Kāpēc izmantot Damselfly pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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