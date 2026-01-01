Izvietot Dasharr ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts informācijas panelis, kas izseko augšupielādes, lejupielādes un atlīdzības statistiku vairāk nekā divdesmit privātos torentu trakeros.
Izvēlies Dasharr VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Dasharr
Dasharr ir atvērtā koda Rust un Vue vadības panelis, kas izveidots īpaši privāto torentu trakeru lietotājiem. Tas periodiski aptaujā katru indeksētāju, ko tu iespējo, saglabā vēsturi PostgreSQL datubāzē un parāda ilgtermiņa tendences augšupielādē, lejupielādē, attiecībā, bonusa punktos un atlīdzībā, ko paši trakeri reti atklāj ārpus pašreizējās vērtības.
Pašmitināšana Dasharr uz tava VPS saglabā katru API atslēgu un pilnu tavu trakeru kontu vēsturi pilnībā tavā infrastruktūrā, nevis trešās puses pakalpojumā. Statistika tiek vākta ik pēc sešām stundām fonā, lai tu varētu korelēt augšupielādes, automatizētos rīkus un atlīdzības tēriņus visos savos trakeros vienā laika skalā.
Dasharr galvenās iespējas
Daudzizsekotāju atbalsts
Iebūvēti kolektori vairāk nekā divdesmit privātiem trakeriem, tostarp RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP un daudziem citiem, vienā vadības panelī.
Ilgtermiņa vēsture
Katrs balsojums tiek glabāts PostgreSQL datubāzē, lai tu varētu redzēt, kā augšupielādes, attiecības un bonusa punkti attīstās nedēļu un mēnešu gaitā, nevis tikai pašreizējo momentuzņēmumu.
Ieplānota savākšana
Statistika tiek automātiski atsvaidzināta ik pēc sešām stundām fonā, tāpēc informācijas panelis vienmēr atspoguļo jaunākās darbības bez manuālas sinhronizācijas.
Atlīdzības plānošana
Sekot līdzi atlīdzības ienākumiem un tēriņiem visos izsekotājos, lai plānotu, cik daudz var piešķirt pieprasījumiem jebkurā izvēlētā laika posmā.
OpenAPI dokumentēts
Katrs galapunkts ir pieejams, izmantojot Swagger UI adresē /swagger-ui/, lai datus varētu vaicāt no pielāgotiem skriptiem, Grafana vai citiem informācijas paneļiem.
Privāts pēc noklusējuma
Tracker API atslēgas nekad neatstāj tavu VPS — aizmugursistēma sazinās tieši ar katru indeksētāju un glabā akreditācijas datus tavā PostgreSQL datubāzē.
Kāpēc izmantot Dasharr pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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