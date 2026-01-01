Izvietot Twenty ar viena klikšķa instalāciju.
Mūsdienīgs atvērtā koda CRM ar pielāgojamu datu modeli, API-pirmā dizaina un elastīgu darbplūsmas automatizāciju.
Izvēlies Twenty VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Twenty
Twenty ir nākamās paaudzes atvērtā koda CRM, kas dod izstrādes komandām pilnīgu kontroli pār klientu attiecību darbplūsmām. Atšķirībā no stingriem SaaS CRM risinājumiem, Twenty ļauj tev pielāgot katru lauku, objektu un attiecības, lai tie atbilstu taviem precīziem biznesa procesiem, izmantojot elastīgu datu modeli.
Twenty pašmitināšana uz VPS saglabā visus klientu datus privātus un novērš licences maksas par katru lietotāju. Tā API-first arhitektūra nozīmē, ka ir iespējama jebkura pielāgota integrācija vai automatizācija, un modernais interfeiss konkurē ar komerciālajām alternatīvām, vienlaikus dodot tev pilnīgu īpašumtiesības pār tavu CRM infrastruktūru.
Twenty galvenās iespējas
Pielāgojams datu modelis
Pievieno pielāgotus objektus, laukus un attiecības, lai atbilstu tavai precīzai biznesa struktūrai, nerakstot aizmugursistēmas kodu.
API – prioritāte
Pilna GraphQL un REST API ļauj tev integrēt Twenty ar jebkuru ārēju rīku, automatizācijas platformu vai pielāgotu lietojumprogrammu.
Kanban un saraksta skati
Pārslēdzies starp Kanban cauruļvada skatiem un tabulu sarakstiem, lai pārvaldītu darījumus un kontaktus formātā, kas atbilst tavai darbplūsmai.
E-pasta integrācija
Savieno Gmail vai citus e-pasta pakalpojumu sniedzējus, lai automātiski reģistrētu saziņu tieši pie kontaktiem un darījumiem.
Nekādas maksas par sēdvietu
Pašhostings novērš atkārtotas CRM licencēšanas izmaksas, padarot Twenty rentablu augošām pārdošanas komandām.
Kāpēc izmantot Twenty pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.