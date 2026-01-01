Uzstādīt yt-dlp Web UI ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta tīmekļa saskarne un RPC serveris yt-dlp, kas lejupielādē video un audio no 1000+ vietnēm.
Izvēlies yt-dlp Web UI VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar yt-dlp Web UI
yt-dlp Web UI ir augstas veiktspējas pārlūkprogrammas saskarne un JSON-RPC serveris populārajam yt-dlp lejupielādētājam. Tas atklāj pilnu yt-dlp jaudu caur tīru tīmekļa saskarni, lai tu varētu likt lejupielādes rindā, uzraudzīt progresu reāllaikā, skatīties gaidāmās tiešraides un iegūt videoklipus no YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud un simtiem citu atbalstīto vietņu, nepieskaroties komandrindai.
Pašmitināšana uz tava VPS atbrīvo tevi no darbvirsmas instalētājiem, pārlūkprogrammas paplašinājumiem, kas sabojājas ar katru vietnes izmaiņu, un reklāmu atbalstītiem tiešsaistes lejupielādētājiem. Faili nonāk tieši servera krātuvē ar datu centra joslas platumu, RPC serveris ļauj tev skriptēt automatizāciju, un iebūvēts rindas ierobežojums aizsargā koplietotos resursus uz servera.
yt-dlp Web UI galvenās iespējas
Darbina yt-dlp
Balstīts uz yt-dlp, atbalsta lejupielādes no YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud un vairāk nekā tūkstoš citām video un audio vietnēm.
Reāllaika rinda
Seko līdzi katrai aktīvajai un gaidošajai lejupielādei ar reāllaika progresu, paredzamo pabeigšanas laiku (ETA) un ātruma atjauninājumiem, kas tiek straumēti, izmantojot WebSockets.
Formāta izvēle
Izvēlies precīzus video un audio formātus, izvelc tikai audio, maini izvades failu nosaukumus vai nodod drošus pielāgotus yt-dlp argumentus katrai lejupielādei.
JSON-RPC serveris
Skriptējams RPC galapunkts ļauj tev iedarbināt lejupielādes no cron uzdevumiem, skriptiem vai trešo pušu klientiem, neizmantojot UI.
Vienlaicīguma ierobežojumi
Konfigurējams rindu lielums notur vienlaicīgas lejupielādes kontrolē, lai liels atskaņošanas saraksts nepārslogotu VPS joslas platumu vai diska I/O.
Uz marķieriem balstīta autentifikācija
Iebūvētā JWT autentifikācija aizsargā tīmekļa lietotāja saskarni un RPC galapunktus aiz ģenerēta lietotājvārda un paroles.
Kāpēc izmantot yt-dlp Web UI pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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