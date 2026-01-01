Izvietot ClassroomIO ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda mācību vadības sistēma atbilstības nodrošināšanai, klientu izglītošanai un partneru apmācību programmām.
Izvēlies ClassroomIO VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ClassroomIO
ClassroomIO ir pilnībā atvērtā koda mācību vadības sistēma, kas izveidota uzņēmumiem, kuriem nepieciešams veikt atbilstības apmācības, klientu izglītības akadēmijas un partneru sertifikācijas programmas no vienas platformas. Tā ietver neierobežotu skaitu kursu, nodarbību, vingrinājumu, vairāku organizāciju darba vietas, zīmolu sertifikātus un AI kursu veidotāju, kas sagatavo kursu plānus un nodarbību saturu tev.
Pašmitināšana ClassroomIO uz tava paša VPS saglabā apmācāmo ierakstus, sertifikātu ID un apmācību audita datus tavā kontrolē — bez maksas par vietu, bez piegādātāja bloķēšanas un bez trešās puses starp tavu organizāciju un tās apmācību datiem. Sistēma tiek piegādāta ar Postgres, Redis un S3 saderīgu objektu krātuvi, tāpēc visa LMS darbojas bez jebkādiem ārējiem pakalpojumiem.
ClassroomIO galvenās iespējas
Atbilstības apmācība
Sekojiet līdzi termiņiem, pagarinājumiem, labvēlības periodiem un atbrīvojumiem, izmantojot zīmolotus sertifikātus un pielāgotus ID regulētām apmācību programmām.
MI kursu konstruktors
Ģenerē kursu konspektus, nodarbību saturu un uzdevumus, izmantojot Gemini, GPT-4o vai Claude — pēc tam pilnveido rezultātu redaktorā.
AI mācību pasniedzējs
AI asistents nodarbībā atbild uz audzēkņu jautājumiem lapā, pamatojoties uz apkārtējo kursa materiālu.
Programmas un kohortas
Grupē kursus programmās ar mērķiem, kohortu plānošanu, komandas pārvaldību un kopīgu progresa izsekošanu.
Daudzorganizāciju darbvietas
Vadi atsevišķas organizācijas ar savu zīmolu, pielāgotiem domēniem un skolotājiem no vienas ClassroomIO instances.
REST API un webhooks
Reģistrē lietotājus, aktivizē automatizācijas un saņem notikumus, piemēram, certificate.issued vai enrollment.completed, lai integrētu ClassroomIO savā sistēmā.
Kāpēc izmantot ClassroomIO pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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