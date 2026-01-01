Izvietot LobeChat ar viena klikšķa instalāciju.
Mūsdienīga atvērtā koda AI tērzēšanas saskarne, kas atbalsta OpenAI, Anthropic, Ollama un 20+ citus LLM pakalpojumu sniedzējus.
Izvēlies LobeChat VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar LobeChat
LobeChat ir izsmalcināta, atvērtā koda AI tērzēšanas sistēma ar vairāk nekā 75 000 GitHub zvaigznēm, kas nodrošina ChatGPT līdzīgu pieredzi, vienlaikus ļaujot tev izveidot savienojumu ar jebkuru izvēlēto LLM pakalpojumu sniedzēju. Tā atbalsta OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama un desmitiem citu — viss no vienas vienotas saskarnes ar sarunu pārvaldību, spraudņiem, failu augšupielādi un balss atbalstu.
LobeChat pašmitināšana nozīmē, ka tavas API atslēgas paliek tavā infrastruktūrā, sarunu dati nekad netiek reģistrēti trešās puses platformā, un piekļuves kods saglabā tavu instanci privātu. Vieglajai tikai klienta arhitektūrai nav nepieciešama datubāze, efektīvi darbojoties kopā ar citiem pakalpojumiem tajā pašā VPS.
LobeChat galvenās iespējas
20+ LLM pakalpojumu sniedzēji
Savienojies ar OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, Ollama un citiem, nepārslēdzot lietotnes vai nepārvaldot atsevišķas saskarnes.
Pluginu ekosistēma
Paplašini tērzēšanu ar tīmekļa meklēšanu, koda izpildi, attēlu ģenerēšanu un citām iespējām, izmantojot iebūvēto spraudņu sistēmu.
Fails un vīzijas atbalsts
Augšupielādē dokumentus un attēlus analīzei ar redzes spējīgiem modeļiem tieši sarunas ietvaros.
Pielāgoti AI asistenti
Izveido atkārtoti izmantojamas AI personas ar pielāgotām sistēmas uzvednēm un modeļa parametriem konkrētiem uzdevumiem vai darba plūsmām.
Balss mijiedarbības
Izmanto teksta-runas un runas-teksta funkcijas bezroku sarunām ar jebkuru pievienoto LLM pakalpojumu sniedzēju.
Kāpēc izmantot LobeChat pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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