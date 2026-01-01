WebTop viena klikšķa instalācija.
Pilna Linux darbvirsmas vide tavā pārlūkprogrammā ar pastāvīgām sesijām, failu pārvaldību un audio/video atbalstu.
Izvēlies WebTop VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar WebTop
WebTop nodrošina pilnīgu Linux darbvirsmas vidi, kas pieejama no jebkuras pārlūkprogrammas, izmantojot KasmVNC straumēšanu. Izveidots ar LinuxServer.io, tas nodrošina KDE, XFCE un citas darbvirsmas vides ar pastāvīgu mājas direktorijas krātuvi, integrētu failu pārvaldību, audio un video caurlaidi un vienmērīgu grafisko veiktspēju, izmantojot kopīgās atmiņas konfigurāciju.
Pašmitināšana WebTop uz VPS nodrošina tev drošu attālo darbvirsmu, kas pieejama bez VPN vai RDP klienta programmatūras. Tas ir ideāli piemērots grafisku Linux lietojumprogrammu palaišanai no ierobežotām vidēm, nodrošinot konsekventu izstrādes vai produktivitātes darba vietu, kas pieejama no jebkuras ierīces ar pārlūkprogrammu.
WebTop galvenās iespējas
Pārlūkprogrammas darbvirsma
Piekļūsti pilnai Linux darbvirsmai no jebkuras pārlūkprogrammas, neinstalējot VPN, RDP vai attālās darbvirsmas klienta programmatūru.
Vairākas darbvirsmas vides
Izvēlies no KDE, XFCE, MATE un citām darbvirsmas vidēm atkarībā no tavas darba plūsmas un resursu vēlmēm.
Pastāvīga krātuve
Mājas direktorija un lietojumprogrammas dati saglabājas starp sesijām, saglabājot tavus failus un konfigurācijas neskartas pēc atkārtotiem savienojumiem.
Audio un video atbalsts
Multivides caurlaide nodrošina audio un video atskaņošanu konteinerizētā darbvirsmas vidē.
Droša attālā piekļuve
Piekļūsti darbvirsmai, izmantojot HTTPS, caur Traefik, neeksponējot RDP vai VNC portus tieši internetam.
Kāpēc izmantot WebTop pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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