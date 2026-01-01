Xibo CMS ar atlaidi līdz 69%

Izvietot Xibo CMS ar viena klikšķa instalāciju.

Atvērtā koda digitālo izkārtņu CMS izkārtojumu un multivides plānošanai displeju tīklos no viena centrālā servera.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvietot Xibo CMS ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies Xibo CMS VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar Xibo CMS

Xibo CMS ir nobriedusi, pilnībā atvērtā koda digitālo izkārtņu platforma, ko izmanto, lai veidotu izkārtojumus, organizētu mediju bibliotēkas un plānotu saturu visos displejos — no viena vestibila ekrāna līdz tūkstošiem valsts mēroga galapunktu. CMS apstrādā lietotājus, atļaujas, kampaņas, dienas dalīšanu un atskaņošanas pierādījumu ziņošanu, savukārt vieglie Xibo atskaņotāji, kas darbojas operētājsistēmās Android, webOS, Tizen, Linux vai Windows, atveido saturu ekrānā.

Xibo CMS pašmitināšana uz tava VPS saglabā grafikus, auditorijas analīzi un mediju līdzekļus tavā kontrolē bez SaaS maksām par katru displeju. Šī veidne piegādā CMS ar MySQL, XMR ziņojumu releju reāllaika atskaņotāja kontrolei, Memcached kešatmiņai un QuickChart iegultajām diagrammām — viss savienots un pieejams, izmantojot iepriekš instalēto Traefik reversā starpniekserveri ar automātisko HTTPS.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

Xibo CMS galvenās iespējas

Maketa dizainers

Veido daudzzonu izkārtojumus, sajaucot attēlus, video, tīmekļa lapas, RSS, ritjoslas un logrīkus, izmantojot velc un nomet vizuālo redaktoru pārlūkprogrammā.

Kalendārs un dienas laika plānošana

Ieplāno kampaņas pēc datumu diapazona, diennakts laika, nedēļas dienas, atkārtošanās vai prioritātes — ieskaitot ģeogrāfiski apzinātu un notikumu izraisītu atskaņošanu.

Grupas pārvaldība

Organizē simtiem vai tūkstošiem ekrānu grupās un tagos, pēc tam nosūti dažādus grafikus katram segmentam no vienas centrālās konsoles.

Reāllaika spēlētāja kontrole

Iekļautais XMR ziņojumu relejs nosūta izkārtojuma izmaiņas, ekrānuzņēmumu pieprasījumus un komandas pievienotajiem atskaņotājiem brīdī, kad publicē.

Spēles apliecinājuma atskaites

Apkopot katra displeja atskaņošanas statistiku atbilstības nodrošināšanai un reklāmu saskaņošanai, ar atskaitēm, kuras var eksportēt CSV formātā vai attēlot kā diagrammas.

Daudzplatformu spēlētāji

Savieno CMS ar bezmaksas vai licencētiem Xibo atskaņotājiem operētājsistēmās Android, webOS, Tizen, Linux un Windows, lai darbinātu praktiski jebkuru digitālo izkārtņu aparatūru.

Kāpēc izmantot Xibo CMS pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
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Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀

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Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.

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Martin K
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Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.

30 dienu naudas atmaksas garantija

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

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