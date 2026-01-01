Izvietot Xibo CMS ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda digitālo izkārtņu CMS izkārtojumu un multivides plānošanai displeju tīklos no viena centrālā servera.
Izvēlies Xibo CMS VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Xibo CMS
Xibo CMS ir nobriedusi, pilnībā atvērtā koda digitālo izkārtņu platforma, ko izmanto, lai veidotu izkārtojumus, organizētu mediju bibliotēkas un plānotu saturu visos displejos — no viena vestibila ekrāna līdz tūkstošiem valsts mēroga galapunktu. CMS apstrādā lietotājus, atļaujas, kampaņas, dienas dalīšanu un atskaņošanas pierādījumu ziņošanu, savukārt vieglie Xibo atskaņotāji, kas darbojas operētājsistēmās Android, webOS, Tizen, Linux vai Windows, atveido saturu ekrānā.
Xibo CMS pašmitināšana uz tava VPS saglabā grafikus, auditorijas analīzi un mediju līdzekļus tavā kontrolē bez SaaS maksām par katru displeju. Šī veidne piegādā CMS ar MySQL, XMR ziņojumu releju reāllaika atskaņotāja kontrolei, Memcached kešatmiņai un QuickChart iegultajām diagrammām — viss savienots un pieejams, izmantojot iepriekš instalēto Traefik reversā starpniekserveri ar automātisko HTTPS.
Xibo CMS galvenās iespējas
Maketa dizainers
Veido daudzzonu izkārtojumus, sajaucot attēlus, video, tīmekļa lapas, RSS, ritjoslas un logrīkus, izmantojot velc un nomet vizuālo redaktoru pārlūkprogrammā.
Kalendārs un dienas laika plānošana
Ieplāno kampaņas pēc datumu diapazona, diennakts laika, nedēļas dienas, atkārtošanās vai prioritātes — ieskaitot ģeogrāfiski apzinātu un notikumu izraisītu atskaņošanu.
Grupas pārvaldība
Organizē simtiem vai tūkstošiem ekrānu grupās un tagos, pēc tam nosūti dažādus grafikus katram segmentam no vienas centrālās konsoles.
Reāllaika spēlētāja kontrole
Iekļautais XMR ziņojumu relejs nosūta izkārtojuma izmaiņas, ekrānuzņēmumu pieprasījumus un komandas pievienotajiem atskaņotājiem brīdī, kad publicē.
Spēles apliecinājuma atskaites
Apkopot katra displeja atskaņošanas statistiku atbilstības nodrošināšanai un reklāmu saskaņošanai, ar atskaitēm, kuras var eksportēt CSV formātā vai attēlot kā diagrammas.
Daudzplatformu spēlētāji
Savieno CMS ar bezmaksas vai licencētiem Xibo atskaņotājiem operētājsistēmās Android, webOS, Tizen, Linux un Windows, lai darbinātu praktiski jebkuru digitālo izkārtņu aparatūru.
Kāpēc izmantot Xibo CMS pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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