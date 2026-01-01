Izvietot Watcharr ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts noskatīto saraksts filmām, TV seriāliem, anime un spēlēm ar modernu UI un iebūvētiem lietotāju kontiem.
Izvēlies Watcharr VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Watcharr
Watcharr ir atvērtā koda skatīto sarakstu izsekotājs, kas apvieno filmas, TV seriālus, anime un videospēles vienā pašmitinātā bibliotēkā. Izveidots, izmantojot Go un SvelteKit, tas iegūst metadatus no TMDB, IGDB, AniList un Jikan, lai katrs ieraksts tiktu piegādāts ar plakātiem, aktieru sastāvu un epizožu detaļām bez manuālas ievades.
Pašmitināšana savā VPS saglabā tavu skatīšanās vēsturi, vērtējumus un draugu aktivitāti ārpus trešo pušu pakalpojumiem, piemēram, Trakt vai MyAnimeList. Komplektā iekļautā lietotāju autentifikācija, Jellyfin un Plex sinhronizācija, kā arī vieglā SQLite krātuve padara to piemērotu gan individuāliem lietotājiem, gan mājsaimniecībām un mazām kopienām.
Watcharr galvenās iespējas
Vienota uzraudzības izsekošana
Sekojiet līdzi filmām, TV pārraidēm, anime un spēlēm vienlaikus vienā bibliotēkā, nevis žonglējot ar atsevišķām lietotnēm katram medijam.
Statuss un vērtējumi
Atzīmē ierakstus kā plānotus, skatāmos, pabeigtus, apturētus vai atmestus, un pievieno personīgos 10 punktu vērtējumus un domas katram nosaukumam.
Bagātīgi metadatu avoti
Iegūst plakātus, aktieru sarakstus, epizožu sarakstus un izlaišanas datumus no TMDB, IGDB, AniList un Jikan, lai tava bibliotēka paliktu precīza bez manuālām izmaiņām.
Iebūvēta autentifikācija
Vietējie lietotāju konti ar papildu Jellyfin, Plex un OIDC pieteikšanos ļauj mājsaimniecībām un mazām kopienām droši koplietot instanci.
Aktivitātes plūsma un draugi
Seko citiem lietotājiem savā instancē, pārlūko viņu publiskos sarakstus un skati reāllaika plūsmu ar statusa izmaiņām un jauniem vērtējumiem.
Viegls Go binārais
Viens konteiners ar iegultu SQLite izmanto minimālu CPU un atmiņu, tāpēc tas ērti darbojas pat uz mazākajiem VPS plāniem.
Kāpēc izmantot Watcharr pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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