Izvietot Rivet ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda izpildlaiks stāvokli uzturošiem aktoriem, kas darbina AI aģentus, sadarbības lietotnes un noturīgas darbplūsmas.
Izvēlies Rivet VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Rivet
Rivet ir atvērtā koda orķestrēšanas dzinējs Rivet aktoriem — ilgstoši, viegli procesi, kuru stāvoklis atrodas atmiņā un tiek automātiski saglabāts. Atšķirībā no bezstāvokļa bezservera izpildlaikiem, katrs aktors saglabā savu SQLite atbalstīto stāvokli, adresējamu identitāti un notikumu žurnālu, padarot to dabiski piemērotu AI aģentiem, vairāku spēlētāju spēļu sesijām, sadarbības redaktoriem un noturīgām darbplūsmām.
Pašmitināšana Rivet uz tava VPS saglabā aktora stāvokli, aģenta atmiņu un darbplūsmas datus pilnībā tavā kontrolē bez maksas par katru izpildi. Iekļautais dzinējs nāk komplektā ar iebūvēto Inspector informācijas paneli aktora stāvokļa pārlūkošanai, darbplūsmu atkārtošanai un tiešraides trafika atkļūdošanai, neinstrumentējot lietojumprogrammas kodu.
Rivet galvenās iespējas
Stāvokli uzturoši aktori
Ilgstoši procesi ar atmiņā saglabātu stāvokli, SQLite noturību un stabilām adresējamām identitātēm AI aģentiem un vairāku spēlētāju sesijām.
Noturīgas darbplūsmas
Darbplūsmas izpildlaiks iztur avārijas un restartēšanu, atkārtojot notikumu vēsturi, lai biznesa loģika atsāktu tieši tur, kur tā apstājās.
Iebūvēts inspektors
Pārlūkprogrammas vadības panelis aktoru SQLite datubāzu pārlūkošanai, darbplūsmas stāvokļa pārbaudei, notikumu uzraudzībai un aktoru vadīšanai, izmantojot REPL.
Daudzvalodu SDK
Savieno izpildītājus, izmantojot oficiālos RivetKit SDK priekš TypeScript, Rust, Python un Swift, nepārrakstot esošos pakalpojumus.
Failu sistēmas krātuve
Produkcijai gatava viena mezgla izvietošana, ko nodrošina iebūvēta RocksDB krātuve — lai sāktu, nav nepieciešama ārēja datubāze.
Konteineru plānošana
Ieplāno lietotāja kodu kā konteinerus pāri izpildes mezgliem, padarot to vienkāršu palaist aģentus un spēļu serverus kopā ar dzinēju.
Kāpēc izmantot Rivet pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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