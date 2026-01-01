Instalēt ThinkDashboard ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls, pašmitināts grāmatzīmju panelis ar tastatūras īsceļiem un minimālistisku teksta saskarni.
Izvēlies ThinkDashboard VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ThinkDashboard
ThinkDashboard ir minimālistisks, pašu mitināts grāmatzīmju informācijas panelis, kas izveidots, izmantojot Go un tīru JavaScript, cilvēkiem, kuri vēlas ātru pārlūkprogrammas sākumlapu bez tipisku mājas laboratorijas informācijas paneļu liekās funkcionalitātes. Grāmatzīmes ir sagrupētas kategorijās, sakārtotas vairākās lapās un parādītas, izmantojot tīru, uz tekstu orientētu saskarni, kas nekavējoties ielādējas gan galddatoros, gan mobilajās ierīcēs.
Katrai grāmatzīmei var piešķirt tastatūras īsceļu, tāpēc bieži apmeklēta galamērķa atvēršana ir tikpat ātra kā taustiņa nospiešana — bez peles, bez meklēšanas nolaižamās izvēlnes, bez trešo pušu paplašinājumiem. Visi dati atrodas JSON failos pastāvīgā sējumā, kas padara dublējumkopijas vienkāršas un saglabā jūsu grāmatzīmju kolekciju pilnībā jūsu pašu VPS, nevis mitinātā grāmatzīmju pakalpojumā.
ThinkDashboard galvenās iespējas
Tastatūras īsceļi
Piešķir taustiņu jebkurai grāmatzīmei un atver to uzreiz no vadības paneļa, nepieskaroties pelei.
Minimālistisks teksta UI
Tīrs, uz tekstu balstīts interfeiss ļauj koncentrēties uz tavām saitēm, nevis logrīkiem, laikapstākļu paneļiem vai pakalpojumu flīzēm.
Kategorizētas grāmatzīmes
Sakārto saites pielāgotās kategorijās, kas izvietotas vairākās vadības paneļa lapās, lai skaidri nodalītu kontekstus.
Tēmas pielāgošana
Pārslēdzies starp tumšajām un gaišajām tēmām vai izveido neierobežotas pielāgotas krāsu variācijas tieši no konfigurācijas lapas.
JSON failu glabāšana
Visas grāmatzīmes, lapas un iestatījumi tiek glabāti kā vienkārši JSON faili pastāvīgā sējumā, lai nodrošinātu vieglu dublēšanu un versiju kontroli.
Adaptīvais dizains
Izkārtojums pielāgojas tālruņiem un planšetdatoriem, lai tava sākumlapa būtu tikpat ātri lietojama prom no galddatora.
Kāpēc izmantot ThinkDashboard pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.