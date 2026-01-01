Izvietot EMQX viena klikšķa instalācijā.
Augstas veiktspējas atvērtā koda MQTT brokeris IoT un reāllaika ziņojumapmaiņai ar iebūvētu tīmekļa pārvaldības paneli.
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Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar EMQX
EMQX ir ļoti mērogojams, atvērtā koda MQTT ziņojumu brokeris, kas paredzēts IoT, rūpnieciskajai automatizācijai un reāllaika datu straumēšanai. Tas apstrādā miljoniem vienlaicīgu MQTT savienojumu ar zem-milisekundes latentumu un atbalsta MQTT 3.1, 3.1.1 un 5.0, kā arī MQTT, izmantojot WebSockets. Iebūvēts noteikumu dzinējs ļauj apstrādāt, maršrutēt un pārveidot ierīču ziņojumus, nerakstot aizmugursistēmas kodu, tieši savienojoties ar datu bāzēm, mākoņpakalpojumiem un HTTP galapunktiem.
Iekļautais tīmekļa vadības panelis nodrošina visaptverošu pārvaldības saskarni klastera veselības, savienojumu statistikas, abonementu koku un noteikumu dzinēja plūsmu uzraudzībai reāllaikā. Pašmitināšana EMQX uz tava VPS dod tev pilnīgu kontroli pār tavu IoT ziņojumu infrastruktūru — bez maksu par katru ziņojumu mākonī, bez piegādātāja piesaistes un ar pilnīgu redzamību tavā ierīču komunikācijas slānī.
EMQX galvenās iespējas
MQTT 5.0 atbalsts
Pilnīga MQTT 5.0 implementācija, ietverot sesijas derīguma termiņu, ziņojuma derīguma termiņu, iemeslu kodus, koplietotus abonementus un pieprasījuma/atbildes modeļus mūsdienīgām IoT lietojumprogrammām.
Iebūvēts noteikumu dzinējs
Apstrādā, filtrē un novirza ierīču ziņojumus, izmantojot SQL līdzīgus noteikumus, kas pārsūta datus uz datubāzēm, Kafka, HTTP tīmekļa āķiem vai citiem MQTT brokeriem bez pielāgota koda.
MQTT pa WebSockets
Savienojiet pārlūkprogrammas un JavaScript klientus tieši ar EMQX, izmantojot drošus WebSocket savienojumus, nodrošinot reāllaika IoT informācijas paneļus bez atsevišķa tilta.
Tīmekļa pārvaldības panelis
Uzraugi savienojumu skaitu, abonementu kokus, ziņojumu plūsmu un noteikumu dzinēja veiktspēju reāllaikā, izmantojot iebūvēto administratīvo tīmekļa saskarni.
Augsts vienlaicīgums
EMQX apstrādā miljoniem vienlaicīgu ierīču savienojumu vienā mezglā, padarot to piemērotu visam, sākot no mazām mājas automatizācijas sistēmām līdz liela mēroga rūpnieciskām izvietošanām.
Kāpēc izmantot EMQX pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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