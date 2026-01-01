Izvietot MistServer ar viena klikšķa instalāciju.
Pilnībā aprīkota, atvērtā koda multivides rīkkopa stabilu interneta straumēšanas lietojumprogrammu veidošanai un piegādei plašā mērogā.
Izvēlies MistServer VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar MistServer
MistServer ir atvērtā koda, pilnfunkcionāla straumēšanas multivides rīkkopa, kas paredzēta interneta straumēšanas lietojumprogrammu veidošanai. Tas atbalsta plašu ievades un izvades protokolu klāstu — tostarp RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT un RTSP — ļaujot tev ievadīt, apstrādāt un piegādāt multividi jebkuram atskaņotājam vai ierīcei. Iebūvēta tīmekļa lietotāja saskarne (UI) portā 4242 nodrošina pilnīgu servera konfigurāciju, straumju pārvaldību un reāllaika uzraudzību bez papildu rīkiem.
Paredzēts izstrādātājiem, kas veido over-the-top (OTT) straumēšanas lietojumprogrammas, MistServer ir viegls, modulārs un brīvi lietojams jebkādiem mērķiem, tostarp komerciāliem. Pašmitināšana tavā VPS dod tev pilnīgu kontroli pār tavu straumēšanas infrastruktūru bez maksas par skatītāju vai trešo pušu atkarībām.
MistServer galvenās iespējas
Daudzprotokolu atbalsts
Uztver un piegādā straumes, izmantojot RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT un RTSP, no viena servera bez spraudņu konfigurācijas.
Tīmekļa konfigurācija
Konfigurē straumes, pārvaldi ievades un uzraugi servera veiktspēju no iebūvētās tīmekļa saskarnes bez komandrindas piekļuves.
Zema latentuma straumēšana
SRT un WebRTC izvades opcijas nodrošina straumēšanu ar latentumu, kas mazāks par sekundi, tiešraides pasākumiem un interaktīvām lietojumprogrammām.
OTT lietotne gatava
Izstrādāts izstrādātājiem, kas veido OTT straumēšanas platformas, MistServer apstrādā mediju piegādes slāni, lai tu varētu koncentrēties uz savu lietojumprogrammu.
Modulāra arhitektūra
Noņemiet neizmantotos protokola bināros failus, lai samazinātu servera nospiedumu, saglabājot tikai tos straumēšanas protokolus, kas nepieciešami jūsu lietojumprogrammai.
Kāpēc izmantot MistServer pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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