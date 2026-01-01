Instalēt Kibana ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda datu vizualizācijas un izpētes platforma Elasticsearch ar informācijas paneļiem, meklēšanu un novērojamības rīkiem.
Izvēlies Kibana VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Kibana
Kibana ir oficiālā web UI priekš Elasticsearch — izsmalcināta platforma datu izpētei, interaktīvu informācijas paneļu veidošanai, meklēšanas vaicājumu veikšanai un Elastic Stack izvietošanas pārvaldībai. Sākotnēji izveidota 2013. gadā un tagad ko uztur Elastic NV, Kibana ir standarta vizualizācijas slānis jebkurai lietojumprogrammai, kas veidota uz Elasticsearch, sākot no žurnālu analīzes un novērojamības līdz e-komercijas meklēšanai un drošības analīzei.
Kibanas pašmitināšana uz tava VPS nodrošina datu un platformas komandām pilnīgu Elastic Stack vizualizācijas vidi bez SaaS maksām par dokumentu, kas ir raksturīgas Elastic Cloud. Šī veidne apvieno vienmezgla Elasticsearch kopā ar Kibana, lai kaudze būtu gatava datu ievadīšanai un informācijas paneļu veidošanai tūlīt pēc izvietošanas.
Kibana galvenās iespējas
Atklāj un izpēti
Pārlūko Elasticsearch indeksus, izmantojot Discover saskarni — vaicā, filtrē, kārto un vizualizē neapstrādātus dokumentus, lai pamanītu modeļus un novirzes reāllaikā.
Informācijas paneļi un vizualizācijas
Veido interaktīvus informācijas paneļus ar līniju diagrammām, stabiņu diagrammām, siltuma kartēm, kartēm, tabulām un Lens vilkšanas un nomešanas vizualizācijām, kas koplietojamas starp komandām.
Meklēt un ES|QL
Pilna Elasticsearch vaicājumu DSL plus ES|QL — cauruļvadu vaicājumu valoda, kas līdzīga Splunk SPL — padara sarežģītus vaicājumus pieejamus neizstrādātājiem.
Novērojamības rīki
Iebūvētas žurnālfailu, metriku, APM un darbības laika uzraudzības lietotnes novērojamības datu ievadīšanai un analīzei no Elastic Agent un Beats.
Kartes un ģeotelpiskie
Interaktīvas daudzslāņu kartes ar vektoru slāņiem, siltuma kartēm un ģeo-apkopojumiem ģeotelpisko datu vizualizēšanai kopā ar citiem izmēriem.
Brīdināšana un ziņošana
Uz sliekšņiem un anomālijām balstīti brīdinājumi ar e-pasta, Slack un tīmekļa āķu galamērķiem, kā arī plānota PDF un CSV atskaišu ģenerēšana.
Kāpēc izmantot Kibana pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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