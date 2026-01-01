Ieviest Browserless ar viena klikšķa instalāciju.
Headless Chrome kā pakalpojums ar REST un WebSocket API tīmekļa skrāpēšanai, PDF ģenerēšanai un automatizētai testēšanai.
Izvēlies Browserless VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Browserless
Browserless pārvērš bezgalvas Chrome par tīklā pieejamu pakalpojumu, novēršot sarežģītību pārlūkprogrammas procesu pārvaldībā, atmiņas noplūdes un atkarību konfliktus tavās pašu lietojumprogrammās. Izstrādātāji pieslēdzas, izmantojot REST API vai WebSocket, izmantojot Puppeteer, Playwright vai Selenium — Browserless automātiski apstrādā sesijas dzīves ciklu, resursu tīrīšanu un vienlaicīgu izpildi.
Pašmitināšana uz VPS dod tev pilnīgu kontroli pār pārlūkprogrammas konfigurāciju, lietotāja aģentiem un starpniekservera iestatījumiem, vienlaikus novēršot maksu par katru pieprasījumu, ko iekasē mākoņpakalpojumu pārlūkprogrammas automatizācijas pakalpojumi. Jutīga skrāpēšanas loģika un iegūtie dati paliek tavā pašu infrastruktūrā, un tu vari pielāgot vienlaicīguma ierobežojumus, lai tie atbilstu pieejamajiem resursiem.
Browserless galvenās iespējas
REST un WebSocket API
Kontrolē Chrome programmatiski, izmantojot HTTP vai WebSocket, saderīgs ar Puppeteer, Playwright un Selenium, nemainot tavu esošo kodu.
PDF un ekrānuzņēmumu ģenerēšana
Ģenerēt jebkuru URL vai HTML pikseļu precīzā PDF vai ekrānuzņēmumā ar elastīgām skata lauka, papīra izmēra un elementu mērķēšanas opcijām.
Vienlaicīga sesiju pārvaldība
Browserless veido rindas un pārvalda vairākas paralēlas pārlūkprogrammas sesijas, automātiski attīrot resursus, lai tavam hostam nekad nepietrūktu atmiņas.
Marķieru autentifikācija
Iepriekš ģenerēts API marķieris ierobežo piekļuvi tavam pārlūkprogrammas pakalpojumam, novēršot nesankcionētu tavu skaitļošanas resursu izmantošanu.
JavaScript atveidota skrāpēšana
Izpilda pilnu klienta puses JavaScript mērķa lapās, padarot iespējamu datu iegūšanu no SPA un dinamiski ielādēta satura, ko statiskie skrāpji nevar sasniegt.
Kāpēc izmantot Browserless pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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