Izvietot OpenSign ar viena klikšķa instalāciju.
Bezmaksas atvērtā koda DocuSign alternatīva juridiski saistošai elektronisko dokumentu parakstīšanai tavā infrastruktūrā.
Izvēlies OpenSign VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar OpenSign
OpenSign ir pilnībā atvērtā koda alternatīva DocuSign un Adobe Sign, kas izveidota organizācijām, kurām nepieciešami juridiski saistoši elektroniskie paraksti, neieslēdzot sensitīvus līgumus trešās puses SaaS risinājumā. Tā atbalsta vairāku parakstītāju darbplūsmas, atkārtoti izmantojamas veidnes, parakstīšanu klātienē, kontaktu katalogus un uz PKI balstītu digitālo parakstīšanu, izmantojot tavu pašu PFX sertifikātu, viss ietverts tīrā vilkšanas un nomešanas saskarnē.
Pašmitināšana OpenSign uz tava VPS saglabā katru dokumentu, parakstu un audita žurnālu infrastruktūrā, ko tu kontrolē. Nav maksu par aploksni, nav parakstītāju ierobežojumu un nav riska, ka līguma dati pametīs tavu vidi, padarot to piemērotu juridiskajām, personāla (HR) un iepirkumu komandām ar stingrām atbilstības prasībām.
OpenSign galvenās iespējas
PKI digitālie paraksti
Paraksti dokumentus, izmantojot PFX vai P12 sertifikātu, lai katrs paraksts būtu kriptogrāfiski pārbaudāms un ar viltošanas pazīmēm jebkurā PDF lasītājā.
Atkārtoti izmantojamas veidnes
Saglabā bieži izmantotos līgumus kā veidnes ar iepriekš novietotām parakstītāju lomām un veidlapu laukiem, lai dažu sekunžu laikā uzsāktu atkārtotas darbplūsmas.
Daudzparakstītāju darbplūsmas
Novirzīt dokumentus vairākiem saņēmējiem secīgā vai paralēlā secībā un izsekot, kurš ir apskatījis, parakstījis vai atteicies reāllaikā.
Audita pēdas un sertifikāts
Katra darbība tiek reģistrēta ar laika zīmogiem un IP adresēm, izveidojot juridiski pamatotu pabeigšanas sertifikātu, kas pievienots katram parakstītajam dokumentam.
Klātienes parakstīšana
Iegūsti parakstus koplietotā ierīcē klātienes darba plūsmām, piemēram, jaunu darbinieku uzņemšanai, NDA un atteikumiem, bez e-pasta apmaiņas.
REST API un tīmekļa āķi
Integrē parakstīšanu esošajās lietotnēs, izmantojot dokumentēto REST API, un aktivizē pakārtotās sistēmas ar pabeigšanas webhooks.
Kāpēc izmantot OpenSign pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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