Izvietot Apache Guacamole ar viena klikšķa instalāciju.
Bezklienta attālās darbvirsmas vārteja, lai piekļūtu RDP, SSH, VNC un Telnet savienojumiem tieši no tavas pārlūkprogrammas.
Izvēlies Apache Guacamole VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Apache Guacamole
Apache Guacamole ir bezklientu attālās darbvirsmas vārteja, kas ļauj piekļūt RDP, VNC, SSH un Telnet serveriem no jebkuras modernas pārlūkprogrammas — bez spraudņiem, bez vietējās klienta programmatūras un bez ierīces iestatīšanas. Pārlūkprogramma veic renderēšanu, kamēr servera puses dēmons tulko protokolus, padarot attālo piekļuvi tikpat vienkāršu kā URL atvēršanu.
Guacamole pašmitināšana tavā VPS pārvērš tavu serveri par centrālu lēciena resursdatoru attālo mašīnu pārvaldībai jebkurā pasaules vietā. Iebūvēta lietotāju pārvaldība, audita žurnāli un savienojumu koplietošana padara to vienlīdz noderīgu gan individuāliem administratoriem, gan mazām komandām, vienlaikus saglabājot katru akreditācijas datus un sesiju tavā tiešā kontrolē.
Apache Guacamole galvenās iespējas
Bezklienta pārlūkprogrammas piekļuve
Pieslēdzies jebkuram RDP, VNC, SSH vai Telnet serverim tieši no pārlūkprogrammas cilnes — bez klienta programmatūras, spraudņiem, bez ugunsmūra risinājumiem.
Daudzprotokolu atbalsts
Iebūvētie adapteri RDP, VNC, SSH, Telnet un Kubernetes sedz administratoru, izstrādātāju un drošības komandu ikdienas vajadzības.
Centralizēti akreditācijas dati
Uzglabā servera paroles, SSH atslēgas un sertifikātus vienreiz Guacamole un piešķir lietotājiem piekļuvi, nekad neizpaužot pamatā esošos noslēpumus.
Lietotāju un grupu pārvaldība
Lomu atļaujas, LDAP un SAML integrācija, kā arī piekļuves noteikumi katram savienojumam palīdz lielām komandām saglabāt organizētību, pieaugot savienojumu uzskaitei.
Sesijas ierakstīšana un audits
Izvēles sesiju ierakstīšana un detalizēti darbību žurnāli atvieglo pārbaudīt, kas un kur pieslēdzās un ko viņi darīja.
Kāpēc izmantot Apache Guacamole pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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