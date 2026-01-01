Izvietot Komari ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Viegls, pašmitināts servera uzraudzības panelis ar aģentu balstītu datu vākšanu un reāllaika metrikām.
Izvēlies Komari VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Komari
Komari ir viegls, atvērtā koda serveru uzraudzības rīks, kas izveidots pašmitinātājiem, kuriem nepieciešama reāllaika redzamība savā infrastruktūrā bez uzņēmuma līmeņa uzraudzības platformu papildu izmaksām. Tas izmanto nelielu aģentu, kas instalēts katrā uzraudzītajā serverī, lai vāktu CPU, atmiņas, diska un tīkla metrikas, kuras pēc tam tiek parādītas tīrā tīmekļa informācijas panelī.
Tā kā Komari ir pašmitināts, visa tava servera telemetrija paliek tavā infrastruktūrā, bez datu nosūtīšanas trešo pušu pakalpojumiem. SQLite atbalstītais dizains nozīmē nulles ārējo datubāzu atkarības, padarot to ātru izvietošanā un vienkāršu uzturēšanā pat mazām komandām un individuāliem operatoriem.
Komari galvenās iespējas
Uz aģentiem balstīta uzraudzība
Instalē vieglo Komari aģentu jebkurā serverī, lai vāktu un straumētu rādītājus atpakaļ uz tavu centrālo vadības paneli.
Reāllaika rādītāji
Skatīt CPU noslodzi, atmiņas patēriņu, diska I/O un tīkla caurlaidību, kas tiešraidē tiek atjaunināta tīmekļa saskarnē.
Daudzserveru vadības panelis
Uzraugi visus savus serverus no vienotas pārvaldības konsoles, katram aģentam neatkarīgi ziņojot centrālajam resursdatoram.
Nulle ārējas atkarības
SQLite krātuve nozīmē, ka nav jāpārvalda atsevišķs datubāzes pakalpojums — tikai konteiners un pastāvīgs datu apjoms.
Pielāgots tēmas atbalsts
Personalizē vadības paneļa izskatu atbilstoši savām preferencēm vai organizācijas zīmolam.
Kāpēc izmantot Komari pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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