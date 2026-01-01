Instalēt Peppermint ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda biļešu un palīdzības dienesta sistēma klientu pieprasījumu, iekšējo IT problēmu un komandas darba plūsmu pārvaldībai.
Izvēlies Peppermint VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Peppermint
Peppermint ir atvērtā koda biļešu un palīdzības dienesta risinājums, kas izveidots kā viegla alternatīva Zendesk un Jira. Tas nodrošina atbalsta komandām, IT nodaļām un mazajiem uzņēmumiem skaidru rindu klientu pieprasījumu reģistrēšanai, iekšējo problēmu izsekošanai un sadarbībai risinājumu meklēšanā bez licencēšanas maksām par katru aģentu vai sensitīvu sarunu datu sūtīšanas trešās puses SaaS piegādātājam.
Pašmitināšana Peppermint uz tava paša VPS saglabā katru biļeti, klienta ierakstu un iekšējo piezīmi tavā kontrolē. Komplektā iekļautā PostgreSQL aizmugursistēma nodrošina biļešu vēstures ilgstošu glabāšanu, savukārt personīgais markdown piezīmju bloks ar uzdevumu sarakstiem katram aģentam nodrošina privātu vietu, lai organizētu savu darbu kopā ar kopīgo rindu.
Peppermint galvenās iespējas
Markdown biļešu redaktors
Veido biļetes un atbildes bagātīgā Markdown redaktorā ar failu pielikumiem, lai sarunās saglabātos formatējums, koda bloki un ekrānuzņēmumi.
Personīgie piezīmjdatori
Katrs aģents saņem privātu, uz Markdown balstītu piezīmju grāmatiņu ar uzdevumu sarakstiem, lai sekotu līdzi individuālajam darbam, līdzās kopīgajai biļešu rindai.
Klienta vēstures žurnāls
Katra mijiedarbība ar klientu tiek ierakstīta viņu profilā, dodot aģentiem pilnu iepriekšējo pieprasījumu kontekstu pirms atbildēšanas uz jaunu.
Lomu piekļuve
Detalizētas lomu atļaujas ļauj administratoriem kontrolēt, kuri aģenti var skatīt, komentēt vai atrisināt konkrētas biļešu kategorijas.
REST API integrācija
Dokumentēta REST API ļauj tev nosūtīt biļetes no uzraudzības rīkiem, sinhronizēt datus ar CRM sistēmām vai veidot pielāgotus informācijas paneļus, izmantojot Peppermint.
Pielāgojama saskarne
UI ir izstrādāta ekrāniem no mobilajiem līdz pat 4K, lai aģenti varētu šķirot pieprasījumus no jebkuras ierīces, nezaudējot lietojamību.
Kāpēc izmantot Peppermint pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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