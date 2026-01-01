Izvietot Movary ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts filmu skatīšanās vēstures izsekotājs ar Plex, Jellyfin, Emby un Trakt skrobēšanu un plašu statistiku.
Izvēlies Movary VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Movary
Movary ir bezmaksas, atvērtā koda tīmekļa lietojumprogramma, kas īpaši izveidota filmu entuziastiem, kuri vēlas pilnīgu kontroli pār savu skatīšanās vēsturi. Tā iegūst metadatus no The Movie Database un IMDb, izseko katru atskaņošanu ar laika zīmogiem un vērtējumiem, kā arī sniedz detalizētu statistiku par aktieriem, režisoriem, žanriem, valodām un desmitgadēm, kas veido tavu gaumi.
Pašmitināšana Movary uz VPS saglabā tavu skatīšanās vēsturi privātu un pārnēsājamu, ar importēšanas iespējām no Trakt, Letterboxd un Netflix, kā arī automātisku skrobēšanu no Plex, Jellyfin, Emby un Kodi. Atšķirībā no komerciāliem izsekotājiem, nav reklāmu mērķēšanas, nav maksas par lietotāju, un tavi skatīšanās dati nekad neatstāj tavu serveri.
Movary galvenās iespējas
Plex un Jellyfin skrobēšana
Automātiski reģistrēt katru noskatīto filmu Plex, Jellyfin, Emby vai Kodi, bez manuālas atzīmēšanas kā skatītu.
Detalizēta skatīšanās statistika
Apskati savus labākos aktierus, režisorus, žanrus, valodas un desmitgades ar diagrammām, kas vizualizē, kā tava gaume attīstās laika gaitā.
Trakt un Letterboxd imports
Importē savu esošo skatīšanās vēsturi no Trakt, Letterboxd vai Netflix jau pirmajā dienā, nevis sākot no nulles.
Vērtējumi un personīgās piezīmes
Novērtē katru filmu ar personīgiem vērtējumiem un piezīmēm, lai atjaunotu priekšstatu par filmām, ko jau esi redzējis.
Instalējama tīmekļa lietotne
Instalē Movary kā progresīvu tīmekļa lietotni tālruņos un galddatoros, lai iegūtu vietējai lietotnei raksturīgu pieredzi bez lietotņu veikala.
Daudzlietotāju atbalsts
Dalieties ar vienu serveri ar draugiem vai ģimeni, saglabājot katru profilu, ar tā skatīšanās sarakstu, vērtējumiem un statistiku, pilnībā izolētu.
Kāpēc izmantot Movary pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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